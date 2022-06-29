Знаменитой спринтерше выдали рекордную дисквалификацию. Сага с нигерийкой Окагбаре завершилась?

А еще африканок оставили без эстафетной четверки на ЧМ.

Через пару недель в американском Юджине стартует чемпионат мира по легкой атлетике — турнир, который пережил несколько переносов из-за пандемии. Но, как иногда случается с этим видом спорта, обсуждают не только новые рекорды, а различные допинговые кейсы. К примеру, в инфополе снова ворвалась одна из главных антигероев Токио-2020 Блессинг Окагбаре. Она попалась на допинге за пару суток до выхода на старт Игр в Японии и еще в феврале получила 10 лет бана. Но на этом расследование ее дела не завершилось. Нигерийке накинули еще год наказания сверху, а к тому же еще и лишили ее родину права выставлять эстафетную четверку на предстоящем ЧМ. В чем же дело?

Год дисквалификации за отказ сотрудничать со следствием

Казалось, что допинговая сага элитной спринтерши Блессинг Окагбаре завершилась еще зимой. Тогда 33-летнюю нигерийскую бегунью дисквалифицировали на 10 лет за нарушение антидопинговых правил. Окагбаре сдала положительный допинг-тест на гормон роста накануне Олимпиады-2020 в Токио. Позднее выяснилось, что в анализах спортсменки, взятых 20 июня и 29 июля 2021 года, содержится еще и эритропоэтин. В итоге спортсменка дисквалифицирована на пять лет за то, что в ее крови были обнаружены запрещенные вещества, еще пять лет она получила за отказ сотрудничать с AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) во время расследования по ее делу. Но теперь AIU продлил дисквалификацию Окагбаре до 11 лет. Ей добавили год, поскольку она не ответила на представленные в ее адрес обвинения к указанному сроку, — 21 июня 2022 года.

Как утверждают журналисты The Punchng, Блессинг частично признала нарушения антидопинговых правил (в соответствии с правилом 2.3 и правилом 2.5 Кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и приняла наказание. Соответственно, она могла быть освобождена от дополнительных мер воздействия. Но снисходительности, по мнению антидопинговых делегатов, женщина не заслужила. Более того, ее дисквалификация едва ли не рекордная для такого рода нарушений. Редко когда назначают запреты более чем на 10 лет, поскольку подобный срок практически равносилен завершению карьеры. Так что лишний год выглядит скорее как символический акт. Понятное дело, что вернуться Блессинг едва ли реально, к тому же она и так была ветераном в своей дисциплине и словно символом прошлой эпохи. Собственно, главная победа в карьере Окагбаре датируется еще Пекином-2008, когда она выиграла бронзу в прыжках в длину.

Блессинг Окагбаре. Фото Global Look Press

Забрала медаль у россиянки и фигурирует в первом деле «Закона Родченкова»

Надо сказать, что у Блессинг были причины и положительно оценивать антидопинговые расследования. В январе 2017 года россиянку Татьяну Лебедеву лишили серебра, а следовательно, бронза Окагбаре трансформировалась в медаль достоинством повыше. На тот момент нигерийка видела свое будущее именно в прыжках, тренируя спринт разве что в качестве факультатива. Впервые серьезную подготовку в спринте она начала ближе к Олимпиаде в Лондоне, что привело к неожиданному результату — она с ходу попала в финал стометровки. Тогда тренеры посоветовали ей комбинировать 100 м, 200 м и прыжки, что удалось, к примеру, на ЧМ в Москве — медали в 2013-м она взяла как в прыжках в длину, так и на двухсотметровке. Но ближе к концу карьеры Блессинг сконцентрировалась на спринте и удивляла быстрыми секундами на третьем десятке жизни.

Перед стартом Игр в Токио ее считали одной из фавориток на двухсотметровке — разве что молодые девушки с повышенным уровнем тестостерона могли ей противостоять. По сезону она шла пятой, но постоянно улучшала личное время. К сожалению, показать себя ей так и не удалось, и все, о чем сейчас Окагбаре может мечтать, так это оставить хотя бы о себе добрую память как о сильной спортсменке, а не о допингерше. Ведь личными дисквалификациями в ее случае все не ограничивается. В Америке возбудили первое в истории уголовное дело по новому Закону Родченкова против терапевта-натуропата Эрика Лира. По мнению Министерства юстиции США именно он снабжал Блессинг гормонами роста. В ходе расследования интерес правоохранителей может возникнуть и к самой спортсменке. Отказ сотрудничать — и уже риск уголовного преследования...

Пока что худшей новостью для звезды африканского спорта стало даже не формальное продление продолжительности дисквалификации (к тому же задним числом с момента отстранения), а решение по команде Нигерии. Совет по этике IAAF принял решение отстранить от участия сборную этой страны от эстафеты 4 х 100 м на чемпионате мира в американском Юджине, а ведь у нигериек были шансы на медаль... Но и это не конец. Сейчас в ВАДА рассматривают еще несколько дел против нигерийских атлетов, и в случае обвинительного вердикта у страны могут быть большие проблемы. Но поможет ли в этом случае коллективная ответственность в борьбе за чистый спорт?