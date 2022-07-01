Безумный швед снова сокрушил рекорд мира. Для него вообще нет ограничителей

Дюплантис стал живой легендой, а ему всего 22 года.

В Стокгольме завершился последний перед чемпионатом мира этап «Бриллиантовой лиги». Особо высоких результатов там почти не было. Звезды на финишной прямой подготовки к главному старту года. Все прошло бы совсем в будничном режиме, если бы не один парень. Мондо Дюплантис. Которому абсолютно плевать, сколько осталось до ЧМ, какая сейчас погода и какой это для него по счету штурм мирового рекорда. Швед заряжен всегда. Он, кажется, с другой планеты. С той, где не испытывают никакого пиетета перед цифрами и новыми горизонтами. К радости трибун, который во многом заполнились из-за своего соотечественника, Дюплантис установил очередной рекорд — 6,16 м. И только посмотрите, как уверенно он это сделал.

У него еще есть мотивация?

Зимой Мондо отодвинул планку уже на 6,20 м. Причем сделал это в самый важный момент — на чемпионате мира в Белграде. Но манежи — совершенно другая история. Там никогда нет ветра, дождя, холода или жары — условия стабильно комфортные. И у того же Сергея Бубки личный рекорд (он же и мировой) в закрытых помещениях выше, чем на стадионе, — 6,15 против 6,14 м. Дюплантис превзошел оба. И нет сомнений, что дальше он будет только увеличивать отрыв.

Он уже переписал все рекорды, которые только возможно. Чемпионат мира по юношам-2015 выиграл с рекордом соревнований — 5,30. После этого каждый год добавлял по 15-20 см. В 2018-м установил юниорский (до 20 лет) рекорд мира — 6,05. Поиздевался над сверстниками на юниорском «мире», а потом победил на взрослой «Европе». Между делом Арманд поставил высшее достижение для NCAA — студенческих соревнований в США (где он учится). Ну а в 2020-м пришла пора переписи рекордов Бубки. В прошлом году швед ограничился будничной победой на Олимпийских играх. Зимой дважды обновил мировой рекорд, доведя его как раз до 6,20. А теперь вот по-настоящему открыл летний сезон. Само собой, все ждут продолжения банкета на ЧМ в Юджине. Тем более что в Америке он тоже свой — оттуда его отец. И рос Мондо за океаном.

Инопланетяне

Можно только догадываться, насколько высоко Дюплантис по итогам своей карьеры загонит планку, но ему сейчас только 22 года. Бубка штамповал рекорды до 30. Как, кстати, и Елена Исинбаева.

Что отличает Мондо от них (да и вообще от всех) — его игривое отношение к прыжкам. На сверхвысоты принято настраиваться по-особенному. Многие помнят, как Исинбаева накрывалась пледом и что-то шептала шесту. Таких церемоний в секторе навалом. У каждого свой ритуал. Но Дюплантису как будто абсолютно по барабану. Прямо перед попыткой он может на расслабоне болтать с кем-то из шестовиков, смеяться, рассказывать какие-то истории. А потом встает на разбег — и, даже не думая тратить время на то, чтобы сосредоточиться, начинает бежать. От высоты планки его подход не меняется.

Говорят, примерно в том же стиле когда-то прыгал Владимир Ященко — суперзвезда прыжков в высоту. Похожая манера была у Ивана Ухова. Все они — гении своего дела. Издевательски легко делают то, что другим не под силу в принципе. Нам, простым землянам, остается только наблюдать и восхищаться.