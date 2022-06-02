Россиянку обвинили в допинге, но не смогли отнять медаль

Сумасшедшая история толкательницы ядра Ирины Коржаненко — одной из первых жертв в цепи скандалов в российской легкой атлетике.

Скандал с толкательницей ядра Ириной Коржаненко — первая масштабная допинговая история в российском спорте после скандала с лыжницами Ларисой Лазутиной и Ольгой Даниловой в Солт-Лейке в 2002-м. Ирина Коржаненко в блестящем стиле выиграла золотую олимпийскую медаль ОИ-2004 на древнем стадионе в Олимпии, где проходили соревнования в толкании ядра.

А на следующий день после церемонии награждения выяснилось, что в допинг-пробе Коржаненко нашли запрещенный стероид — станозолол. Ирина категорически отказалась вернуть медаль. Международная федерация дисквалифицировала ее пожизненно.

Ирина Коржаненко. Фото Getty Images

Олимпийскую бронзу Афин вручить было некому

Коржаненко была звездой в своем секторе. 30-летняя толкательница за год до Афин выиграла чемпионат мира в помещениях, в 2002-м победила на чемпионате Европы. Для сравнения: результат Коржаненко, с которым она выиграла чемпионат континента 20 лет назад, — 20,64 м. На недавнем командном чемпионате России Снежана Трофимец победила с личным рекордом — 17,94 м. Почувствуйте разницу...

Впервые Коржаненко дисквалифицировали за допинг еще на заре ее карьеры. 20-летняя девушка попалась на анаболике. Тогда за это давали всего два года дисквала. Отсидев их, Коржаненко вернулась в сектор и стала мировым лидером. Ее победа в олимпийском секторе Афин была абсолютно закономерна. На церемонии награждения Ирина примерила лавровый венок и золотую медаль. Которую уже спустя сутки ее попросили вернуть.

Ирина Коржаненко категорически отрицала все обвинения. В ответ на просьбу вернуть медаль сказала, что уже отправила ее домой в Москву. Хотя на самом деле награда оставалась с ней даже после того, как Ирина покинула Олимпийскую деревню. Силой отнимать медаль, конечно, никто не стал. Коржаненко дали пожизненную дисквалификацию, так как нарушение было для нее уже вторым по счету.

Сейчас Ирина работает инструктором в фитнес-центре и о большом спорте не вспоминает. Олимпийская медаль по-прежнему остается у нее. Хотя формально олимпийской чемпионкой Афин в толкании ядра давно уже объявили кубинку Юмилейди Кумбу, которая финишировала второй. Бронзу изначально вручили другой россиянке Светлане Кривелевой.

Однако в 2012 году, по истечении восьмилетнего срока хранения проб, в пробе Кривелевой по результатам перепроверки нашли другой анаболик — оксандролон. Следующие две спортсменки в протоколе — белоруски Надежда Остапчук и Наталья Харанека — после 2004-го тоже успели угодить в дисквалификации. Так что Международный олимпийский комитет принял решение бронзу Афин не вручать никому.

Ирина Коржаненко. Фото Global Look Press

Родченков тоже пытался поймать Коржаненко

Интересно, что дисквалификация Коржаненко пришлась на первый год работы в Московской лаборатории того самого Григория Родченкова, который спустя десять с небольшим лет станет информатором ВАДА.

Коржаненко в своих объяснениях упирала на то, что ее пробы перед отъездом анализировали в Москве и ничего там не нашли. Родченков объяснил, что анаболик, на котором попалась толкательница, определяется только при помощи специального прибора — масс-спектрометра с высоким разрешением. Чтобы прибор работал максимально точно, к нему нужно постоянно докупать дорогостоящее оборудование. Москве такой техники не хватало, потому и анализы на допинг были не стопроцентно достоверны.

Впоследствии Родченков писал в своей книге, что якобы Коржаненко предлагали денег для того, чтобы она не рассказала о практиках применения допинга в российской команде. А Коржаненко говорила, что не верит методике анализа и именно поэтому не стала возвращать олимпийскую медаль. Однако никаких реальных попыток доказать свою невиновность она не предпринимала.