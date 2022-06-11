Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России

Пострадала ямайская прыгунья в длину.

Казалось бы, проходная новость на сайте Антидопингового агентства США (USADA): ямайская легкоатлетка, специализирующаяся на тройном прыжке, Сабина Аллен наказана четырехлетним сроком дисквалификации после положительного результата теста на два запрещенных вещества. Однако в этом деле, в очередной раз показывающем популярность допинга не только в России, но и за океаном (пожалуй, даже за всеми океанами), есть один нюанс. Причиной преследования 27-летней спортсменки стал закон имени Григория Родченкова, которого самого в свое время преследовали, но в России.

ФБР вступает в игру

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США и стал головной болью российских спортсменов в конце 2010-х. «Акт Родченкова«, принятый в 2020 году властями США, позволяет преследовать отдельных лиц за схемы применения допинга на международных спортивных соревнованиях с участием американских спортсменов, вещателей и спонсоров. То есть это отдельная юридическая база для расследований помимо кодекса ВАДА, позволяющая действовать правоохранительным органам, в том числе ФБР. Но направлен он не против спортсменов, а тренеров, врачей - словом, персонала.

Аллен принимала вещества фентермин (подавляет аппетит) и метаболит лигандрола, так называемого селективного модулятора андрогенных рецепторов (SARM), увеличивающего мышечную массу, укрепляющего костную ткань и выносливость. Год назад, 29 мая 2021 года, Аллен выиграла турнир Chula Vista Field в Калифорнии с результатом 14,20 метра — на грани первой десятки Олимпийских игр.

Любопытно, каким образом USADA вышло на Аллен. Это произошло благодаря расследованию американскими спецслужбами деятельности доктора Эрика Лиры. Подозрительный персонаж, которого в СМИ называли специалистом по альтернативной медицине, довел до дисквалификации нигерийскую спринтершу Блессинг Окагбаре и сам стал подозреваемым. 41-летнего лекаря задержали в январе.

Кто такой доктор Лира?

Сам он говорил, что не понимает смысл обвинений и наймет адвоката, но, судя по отсутствию новостей, продолжает сидеть в ожидании суда. Как гласят материалы дела, Лира долгое время переписывался с Окагбаре и под видом разрешенных лекарств поставлял бегунье гормон роста и эритропоэтин. Это увидел некто, перевозивший лекарства на склад и обнаруживший в коробках шприцы. Более того, перед Олимпиадой коллеги по удивительному эксперименту обменивались подобными репликами в переписке (она стала доступна после изучения телефона Окагбаре в американском аэропорту, куда она прилетела из Токио):

— Я вчера поставила 2000 единиц ЭПО, можно сегодня утром сдавать пробу без риска? — спрашивает Окагбаре.

— Привет, 2000 — это низкая дозировка, — отвечает доктор.

— Напомню, я ставила ЭПО в среду и еще вчера, так что не была уверена. Не стала сдавать тест, он будет засчитан как пропущенный, — предупреждает спортсменка.

В Токио Окагбаре добралась до полуфинала на 100 метрах, но на следующий день была отстранена от соревнований на основании положительного теста на гормон роста. Учитывая бесхитростность парочки химиков, конец был немного предсказуем. Спортсменку дисквалифицировали на 10 лет. Справедливости ради скажем, что терять нигерийке в 33 года было нечего. В свое время на чемпионате мира в Москве она брала медали на 200-метровке и в прыжках в длину одновременно, на Олимпиаде-2008 в Пекине стала третьей в «длине», но в последние годы сильно сдала. Вот и решила отметить возраст Христа ставкой ва-банк — но не прокатило.

Охотились за россиянами, а нашли ямайку?

У Лиры, согласно материалам дела, было два клиента — по крайней мере, пока известно только о них. Аллен, видимо, оказалась коллегой Окагбаре по несчастью. Она будет отбывать срок до 23 июня 2025 года — в теории в 30 лет может еще вернуться.

Давний «друг» России глава USADA Трэвис Тайгарт не скрывал удовлетворения по поводу вынесения вердикта. «Антидопинговый «Закон Родченкова» призван облегчить обмен информацией и позволить организациям всего мира лучше разоблачать сети заговорщиков, работающих против чистого спорта, что и произошло в данном случае. Информация, которой поделились правоохранительные органы по первому делу с участием Эрика Лиры, позволила USADA раскрыть правду в этом деле. Мы благодарим ФБР, прокуратуру США по Южному округу Нью-Йорка и другие федеральные агентства за их постоянную работу по защите честности спорта«, — сказал Тайгарт.

Он, кстати, во время Олимпиады в Пекине грозил юридическими последствиями персоналу Камилы Валиевой — а последствия серьезные, до 10 лет тюрьмы. Однако Этери Тутберидзе недавно ездила в США и без проблем вернулась. Но охотиться за русскими наверняка продолжат. Ямайские прыгуньи — как-то мелковато после масштабных атак на российский спорт.