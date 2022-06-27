Американцы собираются разорвать всех на домашнем ЧМ. Хотя самая раскрученная звезда провалила отбор

Ша'Карри Ричардсон после пропуска Олимпиады пропустит и домашний чемпионата мира.

В эти выходные по всему миру проходили национальные чемпионаты по легкой атлетике. World Athletics специально вырубил для этого окно в календаре, поставив на паузу все крупные международные турниры. Изначально мы хотели собрать в дайджест самое интересное. Но получилось так, что чемпионат США затмил своими результатами абсолютно всех. Совсем недавно американцы триумфально завершили плавательный турнир на чемпионате мира в Будапеште, собрав рекордные 45 медалей. Теперь нечто подобное намечается на ЧМ по легкой атлетике, который в июле пройдет в Юджине.

Дрим-тим

Самое интересное в европейских чемпионатах — скандал во Франции. На разминке, за 20 минут до старта к главному фавориту на 400 м с/б прорвался какой-то отморозок — и начал того колошматить. Психа оттащили от спортсмена, но недостаточно быстро — Вильфред Хафьо плевался кровью и был вынужден нацепить на опухший глаз повязку. Но, несмотря на это все, пробежал по личному рекорду — 48,57. Это было очень сильно.

Еще из любопытного вне США — сотка на чемпионате Ямайки. Ее выиграл Йохан Блейк — тот самый, из эпохи Болта. Мало того, что выиграл, так еще и с каким результатом! 9,85! Таких секунд у чемпиона мира-2011 не было десять лет. Вернулся так вернулся. У ямайцев снова набирается крутейшая эстафета. О чем говорить, если четвертое место на национальном чемпионате — 10.00. В другое время они была бы фаворитами 4х100 м на ЧМ. Но на американском отборе из 10 секунд выбежали... все финалисты. Седьмое место — 9,98. Кулмен, как действующий чемпион мира, имеет гарантированную лицензию на ЧМ, поэтому с этой мясорубки снялся. А победил Фред Керли — его 9,76 лучший результат сезона в мире.

Забавно, что в Доху-2019 этот парень ехал как топовый 400-метровик. Взял в Катаре личную бронзу. А потом перепрыгнул на 100 и уже имеет в домашнем музее олимпийское серебро. Теперь вот хочет золото ЧМ. А он ведь еще и на 200 отобрался! Там, правда, третьим номером. Над ним 18-летний вундеркинд и чемпион мира Ноа Лайлс. Ну и вся эта троица — на вершине мирового рейтинга на двести.

400 м — тоже территория США. Про 4х400 и говорить ничего не надо. Больше того, даже на 10000 м топ-лист возглавляет не африканец, а выпускник Стэнфорда Грант Фишер. Он был четвертым в Токио-2020, а теперь вот добавил. Ближайший эфиоп — в 10 сек от него.

На 110 с/б у американцев из семь из восьми верхних строчек в топ-листе. Включая четыре первых. 400 с/б — снова США. Трое — в мировых топ-4.

Ну а самое предсказуемое золото ЧМ у хозяев в ядре. Райан Краузер с его 23,12 м — это за пределами понимания.

Кстати, про метания. В женском мировом рейтинге спортсменки из США лидируют в ядре, диске, молоте и даже копье. У вас голова еще не пошла кругом от потенциальных побед Америки? А это еще не все.

Мужское десятиборье, женская десятка и 800 м (все финалистки разменяли гроссмейстерские 2 мин — и это шок-контент) — верхние строчки после недавних национальных чемпионатов сами можете догадаться у кого. Наконец, Сидни Маклафлин побила рекорд мира на 400 м с/б. Она вообще в космосе.

Ша'Карри Ричардсон. Фото Global Look Press

А кто-то кроме американцев в Юджине выигрывать вообще будет?

По общему зачету никаких сомнений нет. Весь вопрос в том, насколько неприличным будет доминирование одной страны над всем миром. Забавно, что это еще мимо сборной пролетела самая раскрученная легкоатлетка мира. Ша'Карри Ричардсон, которая ногтями может достать до верхних трибун, опростоволосилась. После того, как из-за марихуаны ее прокатили мимо Олимпиады в Токио, она не раз выступала на свою двухмиллионную аудиторию в запрещенной в России соцсети. Говорила, как не справедливо с ней поступили и обещала дать всем прикурить на домашнем чемпионате мира. Но на отборе на 100 м она забуксовала уже в предварительном раунде, а на 200 вылетела после полуфиналов. На этом все. В Юджине-2022 в качестве участницы ее не будет точно.

А вот кто больше делает, чем говорит — 35-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Ямайская звезда, которая побеждала еще в Пекине-2008, подходит к своему седьмому ЧМ в статусе лидера мирового сезона. Она, безусловно, одна из главных звезд предстоящего турнира.

Как и Мондо Дюплантис — супергерой современной легкой атлетики. Понятно, что он выиграет шест. Вопрос, будет ли мировой рекорд?

Женская высота теперь-то уж почти наверняка останется за Ярославой Магучих. Украинка уже имеет прыжок на 2,03 м этим летом. На 1500 м ждем норвежца Якоба Ингебригтсена. Участие его соотечественника Карстена Вархольма (рекордсмена мира и олимпийского чемпиона на 400 м с/б) пока под вопросом — травма. На 800 неожиданно прорезался Макс Бургин — белый 20-летний британец. Быстрее него в этом сезоне два круга не бегал никто.

В целом, картина вырисовывается следующая: в ряде стран есть по одному-два атлета, которые претендуют на золото, но это похоже на крошки с барского стола. Пирог почти целиком съедят американцы. И для развития мировой легкой атлетики это не самые хорошие новости.