«Я вела себя нечестно по отношению к соперницам». Как первый трансгендер в истории спорта раскаялся в своем поведении

Поучительная история теннисистки Рене Ричардс — первого трансгендера в женском спорте.

Сейчас во многих западных странах идут баталии по поводу того, стоит ли допускать трансгендеров к женским соревнованиям и если да — то при каких условиях. Между тем пища для размышлений на эту тему появилась еще в конце 1970-х. Бывший мужчина, Рене Ричардс, конечно, не была суперзвездой женского тенниса, но шума навела очень много. Рассказываем историю американки, которая должна заставить задуматься всех сторонников «открытого спорта».

В 1934 году в семье еврейских эмигрантов из России Дэвида и Сэйд Раскинд родился второй ребенок — сын Ричард. Мальчик рос в нью-йоркском районе Форест-Хилс в образцово благополучном доме, где отец был хирургом-ортопедом, а мать — самым известным в США женщиной-психиатром и профессором Колумбийского университета. В семействе Раскинд царил матриархат. Дэвид и Сэйд постоянно ругались, но мама всякий раз побеждала отца в интеллектуальных схватках. Позже Ричард назовет свою семью недоразумением, где не смог бы выжить ни один нормальный человек.

Когда Ричарду было около девяти, мама и сестра часто наряжали его в женскую одежду. Именно в тот момент у него в голове сформировалась вторая личность — девушка Рене. Также мальчик подвергался физическому насилию. Ричард вспоминал, как сестра вдавливала ему мужские половые органы в промежность и говорила: «Ну вот, теперь ты девочка».

Несмотря на сломанную в детстве психику, Ричард вырос ярким и мужественным подростком. Он был спортсменом школьных сборных по плаванию и теннису, а также капитаном футбольной и бейсбольной команд. Позже юноша окончил престижный Йельский университет с репутацией перспективного врача, отказавшего бейсбольному клубу «Янкиз».

Друзья Ричарда рассказывают, что в молодости он пользовался успехом у женщин и наслаждался их вниманием. Все красотки мечтали затащить его к себе в постель, а студенческая подруга Барбара Эхренвальд планировала строить с ним семью. Однако Ричард неожиданно оборвал все связи из-за одной «большой проблемы», которую звали Рене.

Рене Ричардс. Фото Getty Images

Сражение Рене и Ричарда

Ричард быстро идентифицировал себя как трансгендера. Однако в середине XX века, в отличие от нынешних времен, в США это был скорее минус, чем плюс. Его поведение считали психическим расстройством. Ричард это прекрасно осознавал, поэтому старался излечиться. Самым действенным способом оказалась банальная борода, которую он отрастил в 1960-е, чтобы спрятаться от Рене. Ему стало легче, пока в 1963 году не пришлось побриться из-за военной службы.

После дембеля он вернулся домой, прекратил работать с психиатром и приступил к гормональной терапии. Это был первый шаг на пути превращения в женщину. Спустя время у него перестали расти волосы на груди и лице, силуэт стал мягче и появилась грудь. В середине 1960-х Ричард практически год жил в Европе, изображая женщину. Оказавшись в Касабланке, он познакомился с лучшим хирургом по коррекции пола — Жорже Буро. Но в тот момент ни Ричард, ни его альтер эго Рене не решились на операцию. «Мне не хватило смелости открыть дверь его больницы. Я испугалась», — призналась позже Рене Ричардс.

Вернувшись в Нью-Йорк после путешествия, Ричард познакомился с манекенщицей Барбарой Моул. Удивительно красивая девушка реанимировала мужское нутро Раскинда. Летом 1970 года пара поженилась, а в 1972 году у них родился ребенок — сын Николас. В тот период жизни Ричард носил твидовые пиджаки, курил трубку и с помощью хирургической операции избавился от груди. Жизнь наладилась, пока опять не вмешалась Рене. Она поставила перед Ричардом вопрос ребром: гибель или смена пола.

В 1975 году, благодаря операции по коррекции пола, Ричард окончательно исчез, и на свет появилась Рене. 40-летняя женщина наняла адвоката, чтобы переоформить на себя все документы, диплом Йеля и медицинскую лицензию. Спустя год она переехала в калифорнийский Ньюпорт-Бич, где начала новую жизнь.

Мартина Навратилова (слева) и ее тренер Рене Ричардс. Фото Global Look Press

Борьба за права и участие в US Open

В 1976 году Рене Ричардс решила вернуться на теннисный корт, несмотря на предостережение друзей. В молодости Ричард был талантливым игроком. Во время службы в армии он выигрывал чемпионат ВМС и занимал четвертое место в рейтинге Востока США. Рене не беспокоило мужское прошлое, поэтому она смело заявилась на любительский турнир в районе Сан-Диего Ла-Хойя. 41-летняя спортсменка разгромила всех соперниц и выиграла титул. Но триумфальная победа не осталась без внимания СМИ. Журналисты раскопали, что Рене — трансгендер, чем спровоцировали взрыв в информационном поле.

Ричардс обсуждала вся Америка. Ее бурно критиковали, осуждали и даже присылали угрозы. Необычная спортсменка испугалась реакции толпы и была готова уйти в тень, но слова представителя Ассоциации тенниса США (USTA) о том, что она никогда не сможет стать профессиональной теннисисткой, все изменили. С того мгновения началась борьба Рене за свои права.

Сначала Рене Ричардс заявилась на US Open-1976, но отказалась проходить хромосомный тест, который ввели после ее победы на любительском турнире. Ассоциация тенниса США не допустила спортсменку до турнира, создав громкий прецедент. Женщина подала в суд за дискриминацию по половому признаку и наняла влиятельного адвоката Роя Кона по прозвищу Боевая Собака.

В защиту Ричардс выступил врач, заявивший, что она полностью соответствует женским нормам после операций. Также Рене поддержала главная женщина в мировом теннисе 1970-х — Билли Джин Кинг. Год спустя суд постановил, что Рене Ричардс может считаться женщиной и в спорте и поэтому имеет полное право выступать на профессиональных турнирах.

Однако, несмотря на победу в суде, Рене не стала героиней в глазах общества. Дикий и необоснованный вердикт еще больше разозлил людей. Спортсменки бойкотировали крупные турниры и всячески протестовали в матчах с Ричардс. На своем первом US Open Рене проиграла в первом круге победительнице Уимблдона Вирджинии Уэйд, но в паре дошла до финала.

Теннисная карьера Рене Ричардс продлилась около пяти лет. За это время она сыграла меньше ста матчей, одержала 34 победы, в том числе обыграв чемпионок «Шлемов» Вирджинию Рузичи и Гану Мандликову. В феврале 1979 года Ричардс занимала 20-ю строчку в рейтинге лучших теннисисток планеты, а после завершения карьеры стала тренером Мартины Навратиловой. Вместе они выиграли Открытый чемпионат Франции и дважды — Уимблдон.

Рене Ричардс в 2017 году. Фото Getty Images

Прозрение, сын-наркоман и куча сожалений

После тенниса Ричардс вернулась в медицину и стала одним из ведущих экспертов по косоглазию. Сейчас Рене 87 лет, и она живет в сельской местности штата Нью-Йорк со своей подругой Арлин Ларзелер и собаками. Личная жизнь Рене сложилась ужасно. Мужчины, с которыми она встречалась, не любили ее так, как когда-то Ричард обожал своих женщин. А единственный сын Николас не смог пережить трансформацию отца. В 13 лет он переехал на Ямайку и перестал общаться с Рене. К 41 году Николас Раскинд сменил несколько профессий, влез в огромные долги и боролся с наркозависимостью.

Спустя годы Рене Ричардс призналась, что ее не стоило допускать до профессиональных турниров. Это было нечестно по отношению к соперницам, ведь физически она была явно сильнее. «Я поменяла свое мнение и теперь считаю, что транссексуальная женщина имеет право делать что угодно, но не быть профессиональной спортсменкой. Это ограничение, но такова жизнь», — заключила Рене Ричардс.