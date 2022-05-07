«Девочка изначально была сложная». Глупая дисквалификация известной прыгуньи

Призер первенства России в прыжках в высоту Дарья Блинова получила отстранение на два года за незаполнение данных о местонахождении в системе ADAMS.

Дисквалификация Блиновой вряд ли что-то изменит в положении дел в нашей легкой атлетике. Когда спортсмены уже третий олимпийский цикл подряд, по сути, не имеют возможности выступать на международных соревнованиях, отстранение на два года молодой и мало известной прыгуньи — песчинка в бездне.

Но странно другое. Нет соревнований, нет заметных призовых, нет перспективы. Но молодые и, казалось, многообещающие спортсмены продолжают попадаться. Причем в максимально странных и абсурдных обстоятельствах. Мы уже писали про бегунью из Дагестана Маржану Ибаеву, в организме которой нашли адский коктейль из мельдония и сразу трех разных анаболиков.

Теперь вот следующая история. 19-летняя прыгунья в высоту Дарья Блинова из Волгоградской области не смогла заполнить данные в системе ADAMS и получила два года дисквала. Дарья считалась сильной спортсменкой, в 2017-м стала серебряным призером юношеского первенства России. Причем тренирует Блинову не кто-нибудь, а настоящая легенда — Борис Горьков, наставник олимпийской чемпионки 2004 года Елены Слесаренко.

Девочка была сложная, относилась к тренировкам не совсем профессионально

Горькову недавно исполнилось 70, он максимально опытный и уважаемый человек. Главная его фишка — собственные воспитанники. Горьков не работает в сборной, а вместо этого в родном Волгограде берет молодых спортсменов и пытается довести их до заметного уровня. Несколько месяцев у него тренировалась даже Мария Ласицкене — ее первый наставник Геннадий Габрилян посчитал, что у него не хватит опыта и знаний и нужен более титулованный тренер. Эксперимент тогда не получился, Ласицкене вскоре вернулась обратно к Габриляну. Но такой ход мыслей — лучшее подтверждение безупречной репутации. И вот у такого тренера ученица попадается на системе ADAMS?!

— Блинова по факту уже полгода не тренируется, — рассказал Горьков в интервью «СЭ». — Ей говорили, что нужно заполнять данные, но у нее почему-то не получалось зайти на свою страничку. А потом и перестала пытаться заходить. Халатно к этому отнеслась... С допингом там не могло быть никаких вопросов, точно все чисто.

— Почему она решила закончить карьеру?

— Последние два года она прыгала по 1,70, на чемпионате России даже в «десятку» не попадала. Девочка изначально была сложная: ветреная, относилась к тренировкам не совсем профессионально. Ну а с возрастом просто выбрала другую жизнь. Насколько я знаю, она сейчас работает в спортивном магазине.

— Почему ее не предупредили, что нужно официально объявить о завершении карьеры, чтобы ее вывели из пула тестирования РУСАДА?

— Ей писали, да. Но она вот говорила, что не получается. Что еще можно сделать?

Илья Захаров. Фото Global Look Press

Выйти из пула тестирования не сложнее, чем из компьютерной игры

Похоже, одна из главных фишек российского спорта — это то, что здесь вообще никто не учится на чужих ошибках. Была история Данила Лысенко, коллеги Блиновой по прыжкам в высоту, который из-за трех флажков в ADAMS угробил выдающуюся карьеру.

Был еще случай с олимпийским чемпионом в прыжках в воду Ильей Захаровым, который вот точно так же никого не уведомил о намерении уйти из спорта и получил два года дисквалификации. А потом передумал, решил вернуться, но сделать это полноценно уже не смог.

Но Блинова, как и многие другие до нее, пошла своим путем. Есть тут и маленький вопрос к РУСАДА: как так получилось, что в пуле внесоревновательного тестирования оказалась спортсменка, которая последний раз была в призах на первенстве страны пять (!) лет назад? И с тех пор никаких интересных результатов не показывала.

В общем, ничего страшного тут нет: если Блинова заполняла бы данные, еще не факт, что к ней часто ездили бы допинг-офицеры. Или даже вообще бы кто-нибудь доехал хоть раз. И теоретически внести в пул можно было бы хоть вообще всех наших спортсменов: пусть заполняют, приучаются к дисциплине. Глядишь, так до международного уровня как раз дойдут те, для кого заполнить ADAMS — это как почистить зубы, на автомате.

А если ты закончил карьеру — просто уведомляешь об этом и выходишь из системы. Это заняло бы не сильно больше времени, чем нужно для выхода из компьютерной игры. Но теперь у Блиновой впереди — два года дисквала, в течение которых она не только не сможет выступать, но и работать тренером.