«Девочка изначально была сложная». Глупая дисквалификация известной прыгуньи
Дисквалификация Блиновой вряд ли что-то изменит в положении дел в нашей легкой атлетике. Когда спортсмены уже третий олимпийский цикл подряд, по сути, не имеют возможности выступать на международных соревнованиях, отстранение на два года молодой и мало известной прыгуньи — песчинка в бездне.
Но странно другое. Нет соревнований, нет заметных призовых, нет перспективы. Но молодые и, казалось, многообещающие спортсмены продолжают попадаться. Причем в максимально странных и абсурдных обстоятельствах. Мы уже писали про бегунью из Дагестана Маржану Ибаеву, в организме которой нашли адский коктейль из мельдония и сразу трех разных анаболиков.
Теперь вот следующая история. 19-летняя прыгунья в высоту Дарья Блинова из Волгоградской области не смогла заполнить данные в системе ADAMS и получила два года дисквала. Дарья считалась сильной спортсменкой, в 2017-м стала серебряным призером юношеского первенства России. Причем тренирует Блинову не кто-нибудь, а настоящая легенда — Борис Горьков, наставник олимпийской чемпионки 2004 года Елены Слесаренко.
Девочка была сложная, относилась к тренировкам не совсем профессионально
Горькову недавно исполнилось 70, он максимально опытный и уважаемый человек. Главная его фишка — собственные воспитанники. Горьков не работает в сборной, а вместо этого в родном Волгограде берет молодых спортсменов и пытается довести их до заметного уровня. Несколько месяцев у него тренировалась даже Мария Ласицкене — ее первый наставник Геннадий Габрилян посчитал, что у него не хватит опыта и знаний и нужен более титулованный тренер. Эксперимент тогда не получился, Ласицкене вскоре вернулась обратно к Габриляну. Но такой ход мыслей — лучшее подтверждение безупречной репутации. И вот у такого тренера ученица попадается на системе ADAMS?!
— Блинова по факту уже полгода не тренируется, — рассказал Горьков в интервью «СЭ». — Ей говорили, что нужно заполнять данные, но у нее почему-то не получалось зайти на свою страничку. А потом и перестала пытаться заходить. Халатно к этому отнеслась... С допингом там не могло быть никаких вопросов, точно все чисто.
— Почему она решила закончить карьеру?
— Последние два года она прыгала по 1,70, на чемпионате России даже в «десятку» не попадала. Девочка изначально была сложная: ветреная, относилась к тренировкам не совсем профессионально. Ну а с возрастом просто выбрала другую жизнь. Насколько я знаю, она сейчас работает в спортивном магазине.
— Почему ее не предупредили, что нужно официально объявить о завершении карьеры, чтобы ее вывели из пула тестирования РУСАДА?
— Ей писали, да. Но она вот говорила, что не получается. Что еще можно сделать?
Выйти из пула тестирования не сложнее, чем из компьютерной игры
Похоже, одна из главных фишек российского спорта — это то, что здесь вообще никто не учится на чужих ошибках. Была история Данила Лысенко, коллеги Блиновой по прыжкам в высоту, который из-за трех флажков в ADAMS угробил выдающуюся карьеру.
Был еще случай с олимпийским чемпионом в прыжках в воду Ильей Захаровым, который вот точно так же никого не уведомил о намерении уйти из спорта и получил два года дисквалификации. А потом передумал, решил вернуться, но сделать это полноценно уже не смог.
Но Блинова, как и многие другие до нее, пошла своим путем. Есть тут и маленький вопрос к РУСАДА: как так получилось, что в пуле внесоревновательного тестирования оказалась спортсменка, которая последний раз была в призах на первенстве страны пять (!) лет назад? И с тех пор никаких интересных результатов не показывала.
В общем, ничего страшного тут нет: если Блинова заполняла бы данные, еще не факт, что к ней часто ездили бы допинг-офицеры. Или даже вообще бы кто-нибудь доехал хоть раз. И теоретически внести в пул можно было бы хоть вообще всех наших спортсменов: пусть заполняют, приучаются к дисциплине. Глядишь, так до международного уровня как раз дойдут те, для кого заполнить ADAMS — это как почистить зубы, на автомате.
А если ты закончил карьеру — просто уведомляешь об этом и выходишь из системы. Это заняло бы не сильно больше времени, чем нужно для выхода из компьютерной игры. Но теперь у Блиновой впереди — два года дисквала, в течение которых она не только не сможет выступать, но и работать тренером.