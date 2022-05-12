30 наколок на теле. Чего пытается доказать самая эпатажная легкоатлетка?

Иника Макферсон дважды выигрывала чемпионат США в прыжках в высоту, но запомнилась невероятными прическами и татуировками.

Макферсон — крепкая по мировым меркам прыгунья. Стабильно прыгает в районе 1,90-1,95, выступала на Олимпийских играх в Рио и чемпионате мира. В прошлом летнем сезоне стала второй на чемпионате США, но в Токио не попала, так как не смогла выполнить квалификационный норматив 1,96. Собственно, до звездного уровня Инике далеко. Тем не менее она входит в число самых узнаваемых спортсменок мира. Раз увидев — забыть ее невозможно. У Иники более 30 татуировок, в том числе на лице. Для каждого старта она делает заметный макияж, прическу, порой готовит и специальный костюм.

Татуировки. «Секрет в том, чтобы ничего не бояться»

Всего у Макферсон более 30 наколок, и с каждым годом это число растет. Начиналось все с отпечатка поцелуя. Иника говорила, что это символизирует любовь родителей и бабушек-дедушек. Потом появились другие изображения, в том числе и на лице. Также Макферсон порой выступает в необычных костюмах. В 2018 году она вышла на старт в наряде супергероя.

— Я хочу научить детей, которых тренирую, что порой нужно не бояться выходить из зоны комфорта и быть тем, кем ты хочешь быть, — говорит Макферсон. — Давай подумаем, кто твой любимый супергерой, и сегодня ты им станешь. Не нужно ничего бояться. В этом и есть твой секрет.

Макферсон действительно ничего не боится и опровергает предубеждения. Она начинала с тройного прыжка, и все тренеры уверяли, что в прыжках в высоту ей делать нечего. Рост Иники — всего 1,65, она сантиметров на 20 ниже всех своих соперниц. Но это не мешает американке регулярно прыгать на 30 сантиметров выше собственного роста. Любую другую прыгунью это уже привело бы к мировому рекорду.

Иника Макферсон. Фото Global Look Press

Допинг. Два года дисквалификации мыла посуду

Макферсон успела отбыть и допинговую дисквалификацию. В 2014 году, прямо на чемпионате США, она попалась на кокаине. Инике невероятно повезло, что срок дисквалификации стали отсчитывать с момента взятия пробы, а не с принятия решения антидопинговой организации. Так она получила возможность вернуться уже в декабре 2016-го и поехать на Олимпийские игры в Рио. Макферсон тогда говорила, что самым тяжелым во всем этом было — сказать маме. Несмотря на весь свой эпатаж, Иника примерная дочка. А тут пришлось признаваться, что попала в плохую компанию. Хотя регулярно, по ее словам, Макферсон наркотики никогда не употребляла.

Два года дисквалификации она подрабатывала посудомойкой в бизнес-центре в Хьюстоне. А тренировалась в круглосуточном фитнес-центре, по ночам, когда там было мало народу. Так как доступа на университетский стадион у Иники больше не было, им с тренером пришлось выкручиваться. Например, они работали в обычном баскетбольном зале. Вместо планки — корзина. За полтора года Макферсон научилась делать данк теннисным мячиком! На предолимпийском чемпионате США она сумела стать третьей, уступив только Шанти Лоу и Вашти Каннингем — будущей звезде. На самой Олимпиаде в Рио Макферсон с прыжком на 1,93 стала только десятой, но зато обратила на себя внимание всего мира.

Иника Макферсон. Фото Getty Images

Личная жизнь. Встречается с нигерийской бегуньей и пережила наводнение

В 2014 году Макферсон объявила, что встречается с Региной Джордж — нигерийской бегуньей на 400 м. Пара ведет закрытый образ жизни и ни разу не выкладывала в социальных сетях совместных фото. Хотя Макферсон открыто говорит о своей гомосексуальности и поддерживает ЛГБТ-движение.

В 2017 году, когда Иника только вернулась с чемпионата мира в Лондоне, в ее родном Хьюстоне прошелся ураган «Харви». В результате случилось масштабное наводнение. Макферсон выкладывала видео, как в гостиной уровень воды достигал высоты дивана. Причем страховки на такой случай не было не только у Макферсон, но и у 85 процентов жителей Хьюстона. Просто потому, что до сих пор таких наводнений в истории города не было.

Макферсон пообещала маме, что восстановит дом. Для этого ей пришлось ударно зарабатывать. В зимнем сезоне Иника выступала на европейских стартах буквально каждую неделю, хотя обычно американские атлеты эти соревнования пропускают.