«Я в положении, а не больна». Чемпионка Европы стартовала на пятом месяце беременности

Немецкая бегунья Геза Краузе намерена вдохновить женщин-легкоатлеток продолжать соревноваться, несмотря на беременность.

Обычно профессиональным спортсменкам приходится выбирать между карьерой и семейной жизнью. Хотя бы на время беременности. После родов некоторые восстанавливаются и продолжают соревноваться, но это не всегда просто. В последнее время становятся известными все больше ситуаций, когда атлеткам удается прерывать выступления лишь на минимальный срок. Например, немка Геза Краузе на днях пробежала на соревнованиях кросс в пять километров, находясь на пятом месяце беременности.

Геза Краузе. Фото Global Look Press

Достижение чемпионки Европы

Немка три раза участвовала в Олимпийских играх и дважды становилась чемпионкой Европы в беге на 3000 метров с препятствиями. Еще пара бронзовых медалей у нее была на чемпионатах мира. Запомнилась спортсменка, правда, не столько этим. Хедлайнером соревнований Геза стала после того, как преодолела пять километров за 17 с половиной минут. В этом нет ничего необычного, за исключением того, что Краузе в этот момент была беременна. Срок — 22 недели.

На финише спортсменку встречали аплодировавшие ей фанаты, которые благодаря округлившемуся животу видели, в каком положении бежит Геза. «Я же беременна, а не больна, — сказала Геза Deutsche Welle. — У меня есть страсть к бегу, и я верю, что есть возможность совмещать беременность и бег. Но я не думала, что на 22-й неделе можно бегать так быстро. Это делает меня гордой и счастливой и показывает, что во мне есть, в том числе и на будущее. Остается просто радость от этого особого путешествия, в которое я сейчас иду».

Краузе поделилась своей историей, потому что хочет вдохновить других женщин-легкоатлеток продолжать тренироваться и соревноваться, несмотря на беременность. Но она также вспомнила о некоторых сложностях, которые присутствуют в таком положении. «В течение первых четырех-шести недель меня постоянно тошнило — просто тошнило с утра до ночи», — отмечала Геза. — Я не знала, что мне есть. Я просто плохо себя чувствовала. У меня не было ни сил, ни энергии. Как человек, который раньше пробегал 140 километров в неделю, дни, когда ты не можешь встать, были для меня в новинку».

Геза Краузе и Марк Шульц. Фото Global Look Press

Соревнования в положении — минус или плюс?

В последнее время многие спортсменки не стремятся прерывать карьеру из-за беременности. На время родов это, конечно, необходимо, но на ранних сроках необязательно. Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер тренировалась, будучи на восьмом месяце.

Пришлось корректировать нагрузки — перестать бегать кроссы, кататься на лыжероллерах с горки, стрелять лежа. До этого в конце сезона француженка два месяца выступала во время беременности.

Более полувека назад в положении выступала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина. В 1958 году в июле она выиграла медали на чемпионате мира, а в декабре родила дочь. Спортсменку даже подозревали в том, что она специально забеременела ради «гормонального взрыва» и высоких результатов.

В первые месяцы в организме женщины вырабатывается хорионический гонадотропин. Его можно назвать гормоном роста, который помогает улучшить физическое состояние. В дополнение увеличивается дыхательный объем и легочная вентиляция, повышается уровень андрогенов, усиливается циркуляция крови, накапливается белок. Все это может помочь спортсменкам повысить силу и выносливость. Вот только не доказано, что это реально помогает спортсменкам — минусы ведь тоже есть, и они очевидны.

После беременности идут роды, что является испытанием для организма женщины. Потом еще нужно некоторое время восстанавливаться. В первые месяцы частым симптомом является токсикоз, однако его интенсивность сложно предсказать. Так что любые выступления при беременности стоит считать достижением и помнить о минусах такого положения, а не о фейковых преимуществах.