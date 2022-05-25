Может ли беременность считаться допингом? Скандальные слухи

Самый страшный миф о спорте в соцстранах: девушек заставляли беременеть ради результатов.

Про запрещенные в спорте препараты после всех допинговых скандалов мы знаем все или почти все. И даже о запрещенных методах вроде переливания крови. Но оказывается, помимо тренировок и фармы, существуют и другие способы набрать физическую форму. Давно ходят слухи, что для девушек это ранние сроки беременности. В первые месяцы в организме женщины вырабатывается хорионический гонадотропин. По сути, его можно назвать гормоном роста, который помогает улучшить физическое состояние. В дополнение увеличивается дыхательный объем и легочная вентиляция, повышается уровень андрогенов, усиливается циркуляция крови, накапливается белок. Все это, безусловно, может помочь спортсменкам повысить силу и выносливость.

Все это известные факты. Но могли ли данные особенности протекания беременности использоваться для улучшения спортивных результатов? Причем использоваться целенаправленно и цинично. Когда спортсменок заставляли беременеть накануне важных стартов, а после выступлений — делать аборт, чтобы продолжить карьеру в спорте. Иначе чемпионкам пришлось бы долго восстанавливаться после родов и упустить момент, когда соперницы уйдут вперед. Слухов о таких фокусах ходило много, особенно вокруг сборных из соцстран. Но вот имели ли они под собой реальную основу?

Спортсменки регулярно выступают на соревнованиях в положении

Никаких глобальных исследований, изучающих взаимосвязь физического состояния во время беременности и спортивных показателей, не проводилось. Обычно спортсменки в принципе не особо любят распространяться о том, что они беременны. Хотя примеров, когда девушки выходили на старт в положении, достаточно много. Например, французская биатлонистка Мари Дорен-Абер тренировалась, будучи на восьмом месяце беременности — в Сети даже есть фото с таких занятий.

Правда, пришлось корректировать нагрузки — перестать бегать кроссы, кататься на лыжероллерах с горки, стрелять лежа. В данном случае это скорее было поддержанием формы, чем реальной подготовкой к чему-то. Но до этого в конце сезона француженка два месяца выступала во время беременности. Еще один пример из биатлона — олимпийская чемпионка Анна-Карин Зидек (Улофссон). Девушка соревновалась на третьем месяце беременности на чемпионате мира.

Мари Дорен-Абер. Фото Global Look Press

В положении выступала и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина — в 1958 году в июле она выигрывала медали на чемпионате мира, а в декабре родила дочь. А лыжница Лариса Куркина после золота в Турине обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие — оказалось, что соревновалась она, будучи беременной.

Однако все эти и другие описанные ниже случаи являются примерами естественной беременности, а не результатами опасных экспериментов с улучшением физической формы спортсменки радикальными методами. Ни одного доказанного примера подобных действий со стороны тренеров и чиновников в данный момент нет.

Фейковое интервью олимпийской чемпионки Карасевой

В списке ВАДА хорионический гонадотропин относится к группе нелегальных манипуляций, но только для мужчин. Если бы он был запрещен для женщин, это ограничивало бы их свободу и не оставляло бы возможностей на личную жизнь. Поэтому иногда утверждается, что этим пользуются спортсменки, особенно из бывших социалистических стран.

В 1994 году в «договорной» беременности обвиняли гимнастку Ольгу Карасеву, когда немецкая телекомпания RTL опубликовала телефонный разговор со спортсменкой. В ходе него олимпийская чемпионка призналась, что атлетов заставляли беременеть от тренеров, а на 9-10-й неделе, перед соревнованиями, делать аборт. Женщина, которая давала комментарий, представилась как Ольга Коваленко — это была фамилия мужа гимнастки. Но на самом деле Карасева не разговаривала с представителями RTL — в это время она находилась в круизе по Средиземному морю.

Через несколько лет одна из российских газет опубликовала статью, в которой были использованы выдержки из фейкового интервью Карасевой, подкрепленные комментариями спортивных врачей. При этом утверждалось, что автор статьи связалась с Ольгой Коваленко, которая живет за рубежом. Карасева, узнав об этом, подала иск о защите чести и достоинства и потребовала возместить ей моральный ущерб — из-за всей этой истории огорченная гимнастка даже попала в больницу. Суд постановил выплатить спортсменке компенсацию в 35 тысяч рублей — не такую большую сумму, учитывая, что Ольга просила 250 тысяч. Саму же ситуацию с беременностями и абортами перед соревнованиями Карасева назвала бредом.

Лариса Латынина.

Действительно, даже если оставить в стороне этические моменты, риск при «беременности ради спорта» невероятно велик. И не только потому, что любой аборт может нанести непоправимый ущерб женскому здоровью. Первые месяцы беременности часто сопровождаются токсикозом, что ставит крест на всех «физиологических плюсах». Будет ли у женщины токсикоз или нет, заранее предугадать невозможно, но такое состояние способно полностью вывести спортсменку из строя. Например, олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Марина Логвиненко на своих первых Играх чувствовала себя очень плохо из-за токсикоза: она почти не спала и похудела на 13 килограммов. Хотя в итоге и завоевала бронзу.

Если беременность действительно сильно влияет на физические возможности спортсменок, необходимо провести серьезные исследования на эту тему и принять какие-то меры. Но пока что особых доказательств нет — есть случаи, когда беременность может помочь, а может и навредить. В любом случае все это — дело самой женщины. Любое принуждение ее к беременности (или, наоборот, к аборту) со стороны тренеров, врачей и чиновников — это преступление.