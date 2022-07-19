Катарец Баршим стал легендой прыжков. Последний, кто его обыгрывал на большом старте, — Данил Лысенко

3 августа он выходит из четырехлетнего дисквала.

Чемпионат мира по легкой атлетике

Прыжки в высоту

1. Мутаз Баршим (Катар) — 2,37

2. Сангйок Ву (Южная Корея) — 2,35

3. Андрей Проценко (Украина) — 2,33

Мутаз Эсса Баршим — гений прыжков. Он обратил на себя внимание еще в 2010 году, когда выиграл юниорский чемпионат мира в Канаде. У многих это не укладывалось в голове: 19-летний катарец прыгает 2,30? Что? Вы серьезно?

Тогда что только ни говорили. Переписанный. Выскочил на один старт и пропадет. Накормили.

Но Баршим пресек все разговоры, через два года попав на пьедестал Олимпийских игр в Лондоне. У него уникальная техника и безумно красивый прыжок. И последнее десятилетие прошло под его диктовку.

Мутаз Баршим. Фото AFP

Эра катарца

2013-2014 годы — рубка с Богданом Бондаренко и Иваном Уховым на запредельных высотах. Тогда казалось, что мировой рекорд вот-вот падет. Баршим на финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе победил с абсолютно безумными 2,43 м. Когда-либо выше прыгал только один человек в истории — Хавьер Сотомайер. Чьи 2,45 м вот уже 29 лет никто не может превзойти. Катарец подобрался к этому ближе всех.

Эта гонка за рекордом на грани человеческих возможностей дала о себе знать — в 2015-2016 годах у Мутаза были большие проблемы со здоровьем.

Полностью оклемался от травм он только к 2017-му. И с тех пор началась его эра:

ЧМ-2017 в Лондоне — победа.

ЧМ-2019 в Дохе — победа.

ОИ-2020 в Токио — победа (разделил ее с итальянцем Джанмарко Тамбери).

ЧМ-2021 в Юджине — снова победа.

Никогда прежде ни один высотник не выигрывал даже два чемпионата мира подряд. Включая Сотомайера. Потому что сделать это в таком технически и психологически сложном виде, как прыжки в высоту, крайне непросто. Мутаз выиграл три.

Он не только сумасшедший технарь, но и боец. Победы не давались ему легко. На домашнем ЧМ он лишь с третьей попытки перелез 2,33, в то время как Михаил Акименко до 2,35 шел без единой ошибки. Но на 2,37 прыжок года выдал именно катарец.

В Токио они с итальянским другом вообще попали в историю, поделив золото на невероятных 2,37. А сейчас, к постолимпийскому Юджину, Баршим подошел с двумя лишь стартами в году. Оба были в мае — на одном он взял 2,15, на другом — 2,30. Но в самый важный момент Мутаз снова надрал всем уши. Его ночные 2,37 — лучший результат сезона в мире.

Россиянин, который знает, как обыгрывать Баршима

Любопытно, что последний, кому удавалось обыграть катарца на крупном старте, — наш Данил Лысенко.

Чемпионат мира-2018 в закрытых помещениях в Бирмингеме. Оба до 2,33 дошли без ошибок. 2,36 — по две неудачи. Развязка. Баршим не берет. Выходит Лысенко, кайфует от эпичности момента — ведь все зависело только от него — и сажает эти 2,36 м! Он — чемпион мира. И ему на тот момент только 20 лет.

Спустя пару месяцев Данил зажжет по-крупному, выиграв «Бриллиантовую лигу» в Монако с космическим прыжком на 2,40 м. Но вот потом — третий флажок, поддельная справка и четыре года дисквалификации. Вы наверняка хорошо знаете эту историю.

Самое веселое, что 3 августа дисквал 25-летнего уже Лысенко заканчивается. И он намерен вернуться. Не знаю, возможен ли камбэк на те же высоты хотя бы в теории. Тем более что нет уже тренера Евгения Загорулько. Но посмотреть на возвращение Дани в сектор будет очень любопытно. А если он снова умудрится обыграть Баршима, это будет совсем уже фантастический Голливуд.