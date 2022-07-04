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Кенийка может принести Казахстану первое в истории золото ЧМ. Когда-то этот трюк пыталась провернуть Россия

Владимир Иванов
Обозреватель
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Нора Джеруто.
Фото Getty Images
Нора Джеруто.
Фото Global Look Press
Нора Джеруто.
Фото Global Look Press
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Нора Джеруто ждала возможности выступить под новым флагом четыре года.

У Казахстана никогда не было побед на чемпионатах мира по легкой атлетике. Да и медалей — всего восемь в истории. Но в ближайшее время в Юджине-2022 все может круто измениться. Одна из главных претенденток на золото на 3000 м с/п представляет именно Казахстан. В этом сезоне она уже выиграла престижный этап «Бриллиантовой лиги» в США, по ходу дела разменяв космические для женского стипль-чеза 9 минут. Зовут девушку Нора Джеруто. И в 2015-м она побеждала на чемпионате Африки — в составе сборной Кении...

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Наша попытка провалилась

Помните, у России тоже был похожий эксперимент? Еще во время прежнего главы ВФЛА Валентина Балахничева. Вскоре после ЧМ-2013 в Москве в страну приехали молодые и перспективные кенийцы. Причем им не просто хотели вручить российские паспорта — ребят даже пристроили в казанский вуз. Чтобы ассимилировались по полной программе.

Глобально проект провалился. Отчасти из-за его неготовности. Отчасти — по причине начала затяжного кризиса в российской легкой атлетике, не закончившегося до сих пор. В 2016 году Амос Кибиток легко выиграл чемпионат России в беге на 5000 м, накинув серебряному призеру больше 15 секунд, и на этом все закончилось. Нашу сборную не пустили на Олимпиаду в Рио, а всю кенийскую бригаду вскоре отчислили из Поволжской академии физической культуры — стало не до них.

Нора Джеруто. Фото Global Look Press
Нора Джеруто.
Фото Global Look Press

Интересно, что Россия одной из первых запустила моду на натурализацию африканских бегунов. Получилось не очень. Зато у других потом очень даже сработало. Переманивать из той же Кении — не такая сложная задача для экономически крепких стран. Не секрет, что подавляющее большинство там — далеко за чертой бедности. Люди бегают быстрее рекордов России, но не могут купить себе кроссовки. И предложение перейти хоть куда-либо — для многих настоящее бинго. Не пугает даже карантин.

Пол Челимо бился в той же Казани за Кению — на Универсиаде-2013. А потом принес медали США на Играх в Рио и Токио. До него у американцев не было олимпийских подиумов на 5000 м 1964 года.

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За те же Штаты выступали соотечественники Челимо Хиллари Бор и Бенард Кетер — правда, менее успешно. Они были хороши в отборах, но на больших международных стартах оставались без медалей. Забавно, что родной брат Кетера выступал за... Бахрейн. В составе которого был на Олимпийских играх и дважды побеждал на Азиатских играх.

В США подобных историй вообще много. Вот даже последний олимпийский отбор в марафоне выиграла уроженка Кении.

Было много переездов из Африки в Турцию, единичные — в Нидерланды и скандинавские страны. В последнее время самое популярное направление — богатый Ближний Восток. Так Рут Джебет, чемпионка Кении среди школьниц, в Рио-2016 принесла Бахрейну первую за всю историю страны золотую олимпийскую медаль, победив на 3000 м с/п. Спустя два года ее, правда, дисквалифицировали за ЭПО, но дело уже было сделано. Шейхам так понравилось, что они подарили паспорта нигерийке Сальве Эйд Нассер и кенийке Роуз Челимо. Обе потом стали чемпионками мира. Только Нассер, как и Джебет, впоследствии отстранят за нарушение антидопинговых правил.

Нора Джеруто. Фото Global Look Press
Нора Джеруто.
Фото Global Look Press

Джеруто правда может выиграть?

В какой-то момент по протоптанной дорожке решил пойти и Казахстан. Зимой 2018-го четыре спортсмена и тренер прямо из знаменитого лагеря в Итене рванули в тогда еще Астану. Негодовал даже глава кенийской федерации.

В Казахстане им оперативно начали оформлять гражданство. Пока решались юридические вопросы, девушки каким-то образом все равно участвовали в международных стартах, включая «Бриллиантовую лигу». И Нора Джеруто была в полном порядке. Другое дело, что все это было без флага Казахстана — и лишь немногие обращали внимание на происходящее. Ну, побеждает очередная темнокожая спортсменка в стайерских бегах — и что удивительного? 30 января 2022-го, после четырех лет ожидания, уже экс-кенийки получили право выступать под флагом Казахстана на официальных соревнованиях. И в феврале, на первом же старте, они сокрушили несколько рекордов страны.

А в летнем сезоне Джеруто жжет с новым флагом — победы в Найроби, Юджине и Алматы. Помимо Норы, 9 минут на стипле в этом году меняла только одна девушка — Уинфред Яви. Будете смеяться, но она тоже кенийка, которую в 15-летнем возрасте перетянул к себе Бахрейн. Судя по всему, именно они будут рубиться между собой за золото на 3000 м с/п, который уже 15 июля стартует в Юджине. Вы за кого? За близкий нам Казахстан? Бахрейн? Или за Кению?

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