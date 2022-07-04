Кенийка может принести Казахстану первое в истории золото ЧМ. Когда-то этот трюк пыталась провернуть Россия

Нора Джеруто ждала возможности выступить под новым флагом четыре года.

У Казахстана никогда не было побед на чемпионатах мира по легкой атлетике. Да и медалей — всего восемь в истории. Но в ближайшее время в Юджине-2022 все может круто измениться. Одна из главных претенденток на золото на 3000 м с/п представляет именно Казахстан. В этом сезоне она уже выиграла престижный этап «Бриллиантовой лиги» в США, по ходу дела разменяв космические для женского стипль-чеза 9 минут. Зовут девушку Нора Джеруто. И в 2015-м она побеждала на чемпионате Африки — в составе сборной Кении...

Наша попытка провалилась

Помните, у России тоже был похожий эксперимент? Еще во время прежнего главы ВФЛА Валентина Балахничева. Вскоре после ЧМ-2013 в Москве в страну приехали молодые и перспективные кенийцы. Причем им не просто хотели вручить российские паспорта — ребят даже пристроили в казанский вуз. Чтобы ассимилировались по полной программе.

Глобально проект провалился. Отчасти из-за его неготовности. Отчасти — по причине начала затяжного кризиса в российской легкой атлетике, не закончившегося до сих пор. В 2016 году Амос Кибиток легко выиграл чемпионат России в беге на 5000 м, накинув серебряному призеру больше 15 секунд, и на этом все закончилось. Нашу сборную не пустили на Олимпиаду в Рио, а всю кенийскую бригаду вскоре отчислили из Поволжской академии физической культуры — стало не до них.

Нора Джеруто. Фото Global Look Press

Интересно, что Россия одной из первых запустила моду на натурализацию африканских бегунов. Получилось не очень. Зато у других потом очень даже сработало. Переманивать из той же Кении — не такая сложная задача для экономически крепких стран. Не секрет, что подавляющее большинство там — далеко за чертой бедности. Люди бегают быстрее рекордов России, но не могут купить себе кроссовки. И предложение перейти хоть куда-либо — для многих настоящее бинго. Не пугает даже карантин.

Пол Челимо бился в той же Казани за Кению — на Универсиаде-2013. А потом принес медали США на Играх в Рио и Токио. До него у американцев не было олимпийских подиумов на 5000 м 1964 года.

За те же Штаты выступали соотечественники Челимо Хиллари Бор и Бенард Кетер — правда, менее успешно. Они были хороши в отборах, но на больших международных стартах оставались без медалей. Забавно, что родной брат Кетера выступал за... Бахрейн. В составе которого был на Олимпийских играх и дважды побеждал на Азиатских играх.

В США подобных историй вообще много. Вот даже последний олимпийский отбор в марафоне выиграла уроженка Кении.

Было много переездов из Африки в Турцию, единичные — в Нидерланды и скандинавские страны. В последнее время самое популярное направление — богатый Ближний Восток. Так Рут Джебет, чемпионка Кении среди школьниц, в Рио-2016 принесла Бахрейну первую за всю историю страны золотую олимпийскую медаль, победив на 3000 м с/п. Спустя два года ее, правда, дисквалифицировали за ЭПО, но дело уже было сделано. Шейхам так понравилось, что они подарили паспорта нигерийке Сальве Эйд Нассер и кенийке Роуз Челимо. Обе потом стали чемпионками мира. Только Нассер, как и Джебет, впоследствии отстранят за нарушение антидопинговых правил.

Нора Джеруто. Фото Global Look Press

Джеруто правда может выиграть?

В какой-то момент по протоптанной дорожке решил пойти и Казахстан. Зимой 2018-го четыре спортсмена и тренер прямо из знаменитого лагеря в Итене рванули в тогда еще Астану. Негодовал даже глава кенийской федерации.

В Казахстане им оперативно начали оформлять гражданство. Пока решались юридические вопросы, девушки каким-то образом все равно участвовали в международных стартах, включая «Бриллиантовую лигу». И Нора Джеруто была в полном порядке. Другое дело, что все это было без флага Казахстана — и лишь немногие обращали внимание на происходящее. Ну, побеждает очередная темнокожая спортсменка в стайерских бегах — и что удивительного? 30 января 2022-го, после четырех лет ожидания, уже экс-кенийки получили право выступать под флагом Казахстана на официальных соревнованиях. И в феврале, на первом же старте, они сокрушили несколько рекордов страны.

А в летнем сезоне Джеруто жжет с новым флагом — победы в Найроби, Юджине и Алматы. Помимо Норы, 9 минут на стипле в этом году меняла только одна девушка — Уинфред Яви. Будете смеяться, но она тоже кенийка, которую в 15-летнем возрасте перетянул к себе Бахрейн. Судя по всему, именно они будут рубиться между собой за золото на 3000 м с/п, который уже 15 июля стартует в Юджине. Вы за кого? За близкий нам Казахстан? Бахрейн? Или за Кению?