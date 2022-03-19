Украинка Магучих выиграла зимний чемпионат мира в прыжках в высоту. Ласицкене туда не пустили

Для Ярославы это самый большой успех в карьере.

Чемпионат мира в закрытых помещениях

Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,02.

2. Элинор Паттерсон (Австралия) — 2,00.

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) — 1,98.

В пятницу в Белграде стартовал чемпионат мира в закрытых помещениях. Российских атлетов в Сербии по понятным причинам нет. Тем не менее на турнире много интересного. Вот ряд интриг навскидку: Мондо Дюплантис будет пытаться побить свой же рекорд в шесте, Якоб Ингебритсен — на 1500 м, а на 60 м зарубятся триумфатор Токио-2020 Ламонт Джейкобс и вышедший из дисквала действующий чемпион мира на 100 м Кристиан Коулман.

Ласицкене не хватало в Белграде

Одно из знаковых событий прошло в субботу утром — финал женской высоты. Победительницы двух последних зимних чемпионатов мира (Сопота-2014 и Бирмингема-2018) Марии Ласицкене там откровенно не хватало. Она — главная звезда сектора последнего десятилетия и самая стабильная высотница в истории. К Маше все относятся с огромным уважением, и сама она хотела выступать на этом турнире. Но нынешняя ситуация не позволяет ей этого сделать.

В отсутствие россиянки бинго сорвала главная соперница Ласицкене последних лет — Ярослава Магучих из сборной Украины. Эти девушки устроили фантастически красивый поединок еще на летнем чемпионате мира-2019 в Дохе. Магучих, которой на момент того турнира только-только исполнилось 18 лет, стала одним из главных его открытий. Но победила Ласицкене.

Как и на Олимпийских играх в Токио. Ярослава уехала из Японии с бронзой.

Самой большой победой в карьере Магучих до сегодняшнего дня был зимний чемпионат Европы-2021 в Торуне — правда, там не было нашей Маши. И вот теперь у Ярославы еще более весомый титул. Можно только гадать, как оно сложилось бы, выступай в Сербии главная звезда российской легкой атлетики.

Магучих — фаворит чемпионата мира

Но невозможно спорить, что в тех условиях, которые были в Белграде, украинка проявила себя фантастически. Она не скрывает, что сильно переживает из-за происходящего в ее стране. Плюс сезон у спортсменки не особенно складывался — 1,96 на лучшем турнире. Да и в Белграде все было не безоблачно — на 1,92 ей потребовались две попытки. А на 2 м главная звездная прыгунья вообще была на грани выбывания. Не взяла бы — осталась с бронзой. Но в третьей, заключительной попытке все-таки собралась. А потом еще с первой «засандалила» 2,02, обойдя тем самым лидера мирового сезона австралийку Элеонору Паттерсон.

Для Магучих это золото — большой успех. Но она еще в самом начале пути. Ярославе всего 20 лет. Уже летом она имеет все шансы выиграть большой чемпионат мира, который пройдет в июле в американском Юджине. С учетом того, что Марию Ласицкене, как и остальных наших легкоатлетов, туда не допустят, именно украинка — главный фаворит.