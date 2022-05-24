Олимпийская чемпионка Семеня была готова раздеться. Никто не верил, что она женщина

Олимпийская чемпионка из ЮАР рассказала об издевательствах, которым подвергали ее чиновники международной федерации.

Американский телеканал HBO Real Sports взял большое интервью у скандальной легкоатлетки Кастер Семени, которая уже 13 лет пытается отстоять свое право выступать в женских соревнованиях с мужским уровнем тестостерона. У олимпийской чемпионки в беге на 800 метров гиперандрогения — от природы неестественно высокий уровень мужского полового гормона, который может давать ей преимущество перед обычными спортсменками. При этом любые попытки нивелировать это преимущество бегунья из ЮАР воспринимает как дискриминацию. И, как выяснилось из интервью, готова доказывать свою принадлежность к женскому полу весьма радикальными методами.

Хотите, я покажу вам свою вагину

По словам Семени, на фоне скандала после ее сенсационной победы на чемпионате мира 2009 года она была согласна на визуальный осмотр своих гениталий — только бы доказать свою принадлежность к женскому полу. «Они, наверное, думали, что у меня есть член. Я сказала им: «Все в порядке, я женщина, если вы хотите убедиться в этом, я покажу вам свою вагину», — рассказала Кастер в интервью HBO. Здесь надо пояснить, что осмотр гинеколога для допуска к женским стартам был отменен на международном уровне в 1960-х как унижающий достоинство спортсменок.

Вопросы к южноафриканке возникли из-за ее мужского телосложения. Уже в 18 лет на ЧМ-2009 Кастер очень выделялась на фоне других участниц соревнований. Ну а после ее победы многие соперницы стали требовать от World Athletics разобраться, не является ли Семеня на самом деле мужчиной. Но эта задача оказалась не такой уж банальной — хромосомные тесты отменены как ненаучные, а другого способа для однозначных выводов в распоряжении ученых не было.

После нескольких лет споров и исследований World Athletics все-таки постановила, что в женских соревнованиях на беговых дистанциях от 400 до 1500 метров могут стартовать только спортсменки с уровнем тестостерона ниже пяти наномолей на литр (притом что у 95 процентов женщин этот показатель ниже двух наномолей). В результате Кастер и ей подобные могли стартовать только после гормональной терапии по снижению уровня тестостерона. Как показал пример южноафриканки, подобная гормональная корректировка немедленно приводила и к падению результатов.

Кастер Семеня. Фото Global Look Press

Это как резать себя ножом каждый день

«Меня тошнило, я набирала вес, у меня случались панические атаки. Я всерьез опасалась, что у меня случится сердечный приступ, — вспоминает результаты приема гормонов Семеня в интервью HBO. — Это как резать себя ножом каждый день. Но у меня не было выбора. Если я хотела попасть на Олимпийские игры, это был для меня единственный вариант».

Но в конце концов Кастер взбунтовалась и пошла в суд, заявив, что заставлять женщину пить серьезные лекарства без медицинских показаний — это дискриминация. Однако доказать свою правоту в судах южноафриканке не удалось. Зато она нашла сочувствие в Совете по правам человека ООН. Но, несмотря на давление со стороны правозащитников, международная федерация своих правил не поменяла. Применять препараты Семеня отказывалась наотрез, и в итоге звездной бегунье пришлось менять свою коронную дистанцию.

Тем временем хейтеры Кастер получили еще один аргумент — Семеня вступила в гомосексуальный брак со своей подругой по сборной ЮАР Виолет Расебойи. Впоследствии эта странная пара усыновила ребенка. А вот переход на бег на 5000 метров оказался неудачной идеей — Кастер не отобралась на Олимпиаду в Токио. В последнее время олимпийская чемпионка занималась написанием книги. Вероятно, именно ее она раскручивает в интервью на американском телеканале.

Кастер Семеня. Фото Global Look Press

Какой дурак это придумал?

Книга Кастер носит рабочее название «Silence All the Noise» («Заглушая весь шум»). «Мне нужно так много рассказать о силе, храбрости, любви, стойкости и верности самому себе. Я хочу, чтобы эта книга показала людям во всем мире, как можно поступать вопреки обстоятельствам», — рассказывала об этом произведении бегунья из ЮАР.

«По мнению World Athletics, на дистанциях 400, 800 и 1500 м я — мужчина, — возмущалась правилами международной федерации Семеня. — А на дистанциях 100, 200 м и в длинных забегах — женщина. Какой дурак это придумал?»

Кастер — не единственная женщина с гиперандрогенией в мировом спорте. Причем некоторые из них сменили дистанции, чтобы соответствовать правилам World Athletics гораздо успешнее, чем Семеня. Например, Франсин Нийонсаба из Бурунди сейчас является одной из лучших в мире в забегах на 3000 и 5000 метров. А намибийки Беатрис Маслинги и Кристин Мбома зажигают на 200-метровке. Все это заставляет задуматься о расширении требований об уровне тестостерона и на другие дистанции. Однако рассказы Семени о готовности раздеться ради борьбы за свои права не добавляют перспектив подобным проектам.