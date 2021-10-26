«Девочки, хватит на нас давить». Лучшие российские бегуны-мужчины в шоке: эфиопка бежит быстрее их!

Гидей Летесенбет установила дичайший мировой рекорд в полумарафоне. За последние 15 лет только двое мужчин в нашей стране бежали лучше.

Легкая атлетика в последние годы уходит со спортивной повестки в России все дальше. Скандалы еще худо-бедно цепляют, а вот голые результаты вызывают эмоции только у единиц. За секундами и сантиметрами практически никто не следит — и это объяснимо. Нужно взращивать аудиторию, годами умело и доходчиво объяснять нюансы, играть статистикой. А у нас вид спорта шесть лет в изоляции. Все настолько грустно, что не до излишеств — выжить бы.

Мировые рекорды каких-то мифических африканцев в бегах — дело совсем темное. Подобные новости вызывают в России не больше интереса, чем данные об урожае кукурузы в Новой Каледонии. Вот и последнюю бомбу заметили только в беговых пабликах. Для подавляющего большинства любителей спорта 62.52 23-летней Гидей Летесенбет на полумарафоне — это пустой звук. Однако на самом деле это феноменальнейшее достижение, которое заслуживает подробного рассказа.

Сейчас все объясним.

У женщин против мужчин нет шансов

Начнем с того, что африканка побила прежний мировой рекорд на 70 секунд. Никому прежде не удавалось разменять 64 минуты. Женщины годами шли к этому психологически сложному рубежу. И тут вдруг Гидей разом выскочила из 63! С первой попытки! «Половинки» она прежде не бегала.

Это примерно как «прыжок века» Боба Бимона, когда на Олимпиаде-1968 американец при мировом рекорде 8,35 м улетел на 8,90 м. Согласно сравнительной таблице World Athletics, тепленький еще мировой рекорд африканки — самый сильный женский результат во всех беговых видах легкой атлетики. Он сопоставим с космическими секундами Усейна Болта на 100 м.

Но самое интересно, что своим результатом Летесенбет встала вровень с элитными российскими мужчинами-стайерами. И это — настоящий шок. Даже заядлые феминистки вряд ли станут спорить, что мужчины от природы ощутимо сильнее и быстрее женщин. Ямайским и американским звездам женского спринта даже не снились результаты быстрейшего эстонца-мужчины. Да что там, даже мой результат в прыжках в высоту, который был показан в 11-м классе, выше женского мирового рекорда: 2,11 против 2,09 м. Невозможно сравнивать секунды в плавании. У великой горнолыжницы Линдсей Вонн так и не получилось составить конкуренцию парням, а сестры Уильямс как-то бросили вызов Карстену Браашу, 203-му номеру рейтинга, но обе были разгромлены, хотя тот откровенно дурачился, не стеснялся курить между геймами и толком не включался.

А теперь внимание. На последнем Московском полумарафоне Ринас Ахмадеев победил с 64.24. 13 секунд ему проиграл самый популярный бегун страны Искандер Ядгаров, третьим стал участник Олимпийских игр Николай Чавкин. У Гидей, напомним, 62.52!

За последние 15 лет лишь два россиянина бежали быстрее эфиопки — Владимир Никитин и Ринас Ахмадеев. Это дико. И говорит о двух вещах: ее фантастическом результате и крайне скромном уровне российских марафонцев. Примеров, где женщины могли бы на равных соревноваться с мужчинами, тем более в циклическом виде спорта, больше просто нет. Это прецедент.

Реакция в России

Тут впору схватиться за голову. Волна прокатилась по всей беговой тусовке. Один за другим ведущие российские спортсмены стали выкладывать ироничные посты с хештегом #янебоюсьбежать. Вот, например, что написал Ядгаров, один из самых заметных легкоатлетов страны:

— Для меня очень важно, чтобы говорили. Чтобы слушали. Чтобы не отмахивались. Чтобы верили. Мне было 26 лет, когда кенийка впервые приблизилась к моему личному рекорду на полумарафоне. Тогда я был молодым и уверенным в своих силах парнем, преодолевающим 21 километр за 64 минуты. Вы только вдумайтесь: 64 минуты! Но разве африканок это когда-нибудь останавливало?

Тогда мне повезло: задел был слишком хорошим, и мой результат отбился. Но осадочек остался, и с тех пор я начал жить в страхе.

Чтобы не допустить подобного впредь, мне пришлось тренироваться еще больше и еще усерднее. Я увеличил недельные объемы, добавил силовые и даже поехал на сборы в Кению. Это стоило больших усилий, но мне удалось сдвинуть личный рекорд на целую минуту. Только тогда я выдохнул.

Несколько лет я наблюдал, как африканки одна за другой с легкостью уничтожали результаты наших парней. Наблюдал, но молчал. Молчал и делал вид, что не замечаю. Мне казалось, что мой результат в безопасности и меня это не коснется. Как же я ошибался...

Привет, меня зовут Искандер, и с сегодняшнего дня мой личник на полумарафоне на полминуты медленнее женского мирового рекорда. Об этом не принято говорить, когда тренируешься по два раза в день и бываешь в среднегорье. В таких случаях принято молча уходить из спорта. Но я не хочу молчать!

Мы, мужчины, устали, что нас всегда сравнивают с женщинами. Мы хотим бегать так, как хотим мы, а не так, как хотите вы. Девочки, хватит на нас давить!

#янебоюсьбежать полумарафон, зная, что результат будет слабее женского мирового. Не бойтесь и вы, мужики! Вы — мужчины и, значит, априори сильнее. А результаты на забегах — это изобретение иллюминатов, чтобы сбить нас с толку.

Сейчас в Сети за сотню личных историй с хештегом #янебоюсьбежать. Это и смешно, и грустно, но в то же время круто. Наши бегуны далеко не самые сильные в мире, но приз за самую оригинальную реакцию на сумасшедший мировой рекорд Летесенбет точно достался бы им.