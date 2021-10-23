Призер чемпионата мира застрелен бандитами на улице. Он отбывал допинговую дисквалификацию

Известный спринтер из Эквадора Алекс Киньонес убит мафией на четвертый день после введения в своей стране чрезвычайного положения.

Олимпийский комитет Эквадора сообщил о смерти одного из самых успешных легкоатлетов своей страны. 32-летний спринтер Алекс Киньонес убит на улице города Гуаякиль в результате вооруженного нападения неизвестных. Вместе со спортсменом застрелен его спутник — 24-летний репер Jojairo HP (Хохайро Аркалла), который по иронии судьбы часто рассказывал в своих треках о романтике преступного мира. Все это произошло на четвертый день чрезвычайного положения, которое объявил в Эквадоре президент страны Гильермо Лассо. Для борьбы с наркоторговлей и разгулом мафии в крупные города введены войска, но это не остановило убийц Киньонеса.

Киллеры в светоотражающей одежде

Киньонес был участником трех чемпионатов мира, в 2019 году финишировал в Дохе третьим на дистанции 200 метров. На Олимпиаде-2012 он стал седьмым в финальном забеге, который выиграл великий Усэйн Болт. Должен был ехать Алекс и на Олимпиаду в Токио, однако буквально за месяц до Игр получил дисквалификацию на один год за пропуск трех допинг-тестов. Спортсмен пытался подать апелляцию, но она была отклонена. Тем не менее в посмертном сообщении национального олимпийского комитета Киньонес назван «лучшим спринтером в истории эквадорского спорта».

Нападение на спортсмена и его приятеля произошло 22 октября в 21.20 по местному времени в районе Колинас-де-ла-Флорида. Преступники в светоотражающей одежде, которую носит эквадорская полиция, выскочили из белого автомобиля «Сузуки», сделали несколько выстрелов в идущих по улице мужчин и умчались в неизвестном направлении. Когда к месту происшествия прибыли стражи порядка и врачи, они лишь констатировали две смерти от пулевых ранений. Причины нападения неизвестны, но полиция твердо настроена найти и покарать киллеров.

Con un dolor que parte el alma, confirmamos el fallecimiento de nuestro atleta ol?mpico... Paz en su tumba... pic.twitter.com/W7LYYRPF9z — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) October 23, 2021

Жертвы мафии

До сих пор самой известной жертвой мафии среди спортсменов в Южной Америке был футболист сборной Колумбии Андрес Эскобар — он был застрелен в 1994 году после завершения чемпионата мира, на котором забил автогол. Стрелял в спортсмена охранник наркоторговцев, которые якобы потеряли большие деньги, поставив на победу колумбийцев в матче против команды США. Но такие инциденты случаются не только в Южной Америке. Например, в 2006 году в результате мафиозных разборок был застрелен за рулем своей машины 18-летний футболист итальянского клуба «Бари» Джованни Монтани. А в 2014-м в 20 км от Йоханнесбурга от пули погиб капитан сборной ЮАР по футболу Сензо Мейива.

Что касается мира легкой атлетики, то он еще не отошел от другого криминального инцидента, который связан с жестоким убийством кенийской бегуньи Агнес Тироп в родном городе Итен. В сентябре эта 25-летняя спортсменка побила рекорд мира в беге на 10 км по шоссе, показав результат 30:01 на соревнованиях в Германии. Ранее Агнес участвовала в Олимпиаде-2020, где стала четвертой на дистанции 5000 м. В начале октября Тироп вернулась домой после соревнований в Женеве и вскоре была найдена мертвой в собственном доме с колото-резаными ранами на животе и шее. Подозрение сразу пало на мужа бегуньи Ибрагима Киплетинга Ротича, который ранее устраивал женщине сцены на почве ревности, а после ее гибели подался в бега.

Ротич пытался покинуть страну, но попал в аварию и был задержан на границе с Танзанией. Сейчас он ожидает окончания расследования в тюрьме, проходя экспертизу на психическую вменяемость. Тем временем семья рекордсменки заявила, что незадолго до смерти Агнес все ее имущество было переписано на других людей. Это может свидетельствовать о том, что спортсменка стала жертвой тщательно спланированного преступления, а не спонтанного семейного конфликта. Пока Агнес выступала в Токио, принадлежащие ей 12 объектов недвижимости, а также несколько ее машин сменили владельцев. Некоторые из них были переписаны на приятеля Ибрагима Ротича.