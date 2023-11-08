Скандальная спортсменка отказалась от Олимпиады ради суда. Она вспомнила, что является женщиной

Кастер Семеня продолжит борьбу за свое имя и возможность соревноваться в Большой палате ЕСПЧ.

Уникальная спортсменка из ЮАР, которая выиграла первый чемпионат мира еще 14 лет назад, продолжает работать над образцовым сценарием для Голливуда — продолжая бороться за право заниматься женским спортом, несмотря на свои природные особенности. И кажется, на этот раз впервые за долгое время у нее есть реальный шанс склонить чашу весов в свою пользу. Это может навсегда изменить историю и значительно облегчить условия для спортсменок с половыми особенностями.

В чем дело?

Кастер Семеня — интерсекс-женщина, то есть в ее организме наблюдаются как мужские, так и женские признаки (в терминах генетики — в ее организме набор XXY-хромосом). С одной стороны, она, как любой человек, имеет право на занятия спортом вплоть до Олимпийских игр — если позволяют результаты, с другой — таким образом ставятся в невыгодное и заведомо проигрышное положение ее соперницы, которые являются женщинами без всяких оговорок.

Семеню несколько раз пытались отстранить от соревнований различными способами, но сильнее всего на ней сказались тестостероновые правила — о том, что уровень этого гормона в крови для заявки на женские дистанции от 400 до 1500 метров не может превышать 5 наномоль на литр. Из-за этого Семене пришлось проходить тяжелую гормоноподавляющую терапию, которая приводила к тошноте и общему ухудшению здоровья.

Об этом она заявила в иске против Международной федерации легкой атлетики в CAS еще пять лет назад. Шли долгие разбирательства — Семеня требовала прекратить дискриминацию и изменить правила. Однако Спортивный арбитражный суд Лозанны, как это часто бывает, вынес хитроумный вердикт — с одной стороны, двое из трех судей признали меры World Athletics дискриминационными, но при этом сочли их разумными и отвечающими обстоятельствам. Поэтому апелляция была отклонена.

Семеня не успокоилась и пошла в Федеральный суд Швейцарии, но и там постановили, что СAS не нарушил политику альпийской республики.

Тогда южноафриканка дошла до следующей инстанции — Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), куда раньше обращались россияне в надежде оспорить решения судов РФ. И судейская коллегия ЕСПЧ минимальным перевесом голосов (4 против 3) приняла решение о том, что «жалоба содержит достоверные обвинения в дискриминации на основании повышенного уровня тестостерона». Теперь объявлено, что дело рассмотрит Большая палата ЕСПЧ — если она подтвердит слова низшей инстанции, то World Athletics придется подчиниться. Правда, неизвестно, как конкретно — тянуть с решением в федерации могут долго, а Олимпиада-2024 Семене явно не светит.

В Токио-2020 она пыталась отобраться на дистанции 5000 метров, но не выполнила норматив. А сейчас заявляет, что не будет даже пытаться. Фактически олимпийская чемпионка, которой 32 года, завершила карьеру в большом спорте и все время посвящает судам. Очевидно, что старается уже не для себя, а ради принципа. Ну или в случае победы попробует взыскать с WA компенсацию.

Фото Global Look Press

Через что прошла Семеня?

Кастер прошла первый тест на определение пола (как бы это дико ни звучало) в 18 лет. Она показывала невероятно высокие и прогрессирующие результаты для юниорки, а уже на чемпионате мира 2009 года в Берлине завоевала золото на 800 метрах. Тогда чиновники IAAF (бывшее название международной федерации) и объявили, что расследуют половую — слово «гендерный» тогда было не так популярно — принадлежность. Фактически Семеня прошла осмотр у врачей, среди которых были гинеколог, эндокринолог, психолог и эксперт по гендерным вопросам.

Однако о результатах теста публично не сообщали. Семеню даже втихаря попросили повременить со стартами, чтобы не нагнетать острую дискуссию, и она согласилась — но когда увидела, что дело не движется с мертвой точки, то вернулась к бегу. И победила на ЧМ-2011, а затем взяла серебро на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Которое затем стало золотом — победившая россиянка Мария Савинова были дисквалифицирована на основании допинговых обвинений.

Победы Семени спровоцировали новый виток недовольства — и тут уже федерации пришлось реагировать. Она ввела тестостероновый барьер в 10 нмоль/л, а Семеню обязали проходить терапию. Через пару лет пришла помощь, откуда не ждали: индийская бегунья Дети Чанд (спортсменка с такими же проблемами) выиграла свое дело об интерсекс-женщинах в CAS — тогда суд счел требования IAAF дискриминацией и потребовал научных обоснований введения барьера. А на время изысканий его пришлось отменить.

Это удачно совпало с завершением олимпийского цикла — поэтому Семеня вернулась на дорожку и с ходу выиграла Олимпиаду-2016 и чемпионат мира-2017 на тех же 800 метрах, к тому же приплюсовала бронзу ЧМ на «полуторке».

Но на Олимпиаде обсуждали не победу Семени, а условия, которые к ней привели. Соперницы-европейки плакали и выступали за честную борьбу. Помимо Семени в тройке были еще две африканки, которых подозревали в тех же нюансах с тестостероном. Пресс-конференцию и микст-зону западные журналисты, что они хорошо умеют, превратили в скандал. А World Athletics наконец опубликовала научные доказательства и снизила порог до 5 нмоль/л. Сначала на дистанциях с 400 до 1500 метров, а после Токио-2020 — на всех остальных.

С тех пор в жизни Семени больше судов, чем бега. Соответствовать таким жестким требованиям ей как интерсекс-человеку сложно. Поддерживать форму, когда тебе за 30, — тоже. Семеня пыталась отобраться на Олимпиаду в Токио в на тот момент не запрещенных 200 и 5000 метрах, но тщетно. При этом Кастер уверяет, что требование снижать естественно высокий уровень тестостерона без медицинских показаний губит ее здоровье. И вообще нарушает ее права человека. В этом скандальную атлетку поддержали разные правозащитные организации.

Фото Global Look Press

Что будет дальше?

Теперь Семеня может стать символом сопротивления западной бюрократии и правилам. С одной стороны, понятен нарратив про «как мужику дают соревноваться среди женщин», но ситуация с Семеней — совсем не о трансгендерах. Она родилась такой, как показал тест, с внутренними яичками, и не могла влиять на свое состояние. Статистика говорит, что интерсекс-людей с разными вариациями в мире около одного процента. Такой человек может родиться в любой семье, в любой стране мира.

В спорте процент гораздо выше — что логично, андрогинные женщины выходят на первый план в своем разряде. Но можно ли их отстранить от соревнований и где граница между правами одного процента людей и коллективными интересами — никто не знает.

Поэтому сильным шагом было бы приглашение Семени на Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге. Это точно даст им цитируемость и внимание за рубежом и покажет нас гостеприимными и толерантными. Правда, в идеале Семеня в случае участия должна остаться без медалей. Ее нынешние результаты вполне способствуют тому, чтобы сделать из истории демонстрацию без скандальных последствий.