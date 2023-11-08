Скандальная спортсменка отказалась от Олимпиады ради суда. Она вспомнила, что является женщиной
Уникальная спортсменка из ЮАР, которая выиграла первый чемпионат мира еще 14 лет назад, продолжает работать над образцовым сценарием для Голливуда — продолжая бороться за право заниматься женским спортом, несмотря на свои природные особенности. И кажется, на этот раз впервые за долгое время у нее есть реальный шанс склонить чашу весов в свою пользу. Это может навсегда изменить историю и значительно облегчить условия для спортсменок с половыми особенностями.
В чем дело?
Кастер Семеня — интерсекс-женщина, то есть в ее организме наблюдаются как мужские, так и женские признаки (в терминах генетики — в ее организме набор XXY-хромосом). С одной стороны, она, как любой человек, имеет право на занятия спортом вплоть до Олимпийских игр — если позволяют результаты, с другой — таким образом ставятся в невыгодное и заведомо проигрышное положение ее соперницы, которые являются женщинами без всяких оговорок.
Семеню несколько раз пытались отстранить от соревнований различными способами, но сильнее всего на ней сказались тестостероновые правила — о том, что уровень этого гормона в крови для заявки на женские дистанции от 400 до 1500 метров не может превышать 5 наномоль на литр. Из-за этого Семене пришлось проходить тяжелую гормоноподавляющую терапию, которая приводила к тошноте и общему ухудшению здоровья.
Об этом она заявила в иске против Международной федерации легкой атлетики в CAS еще пять лет назад. Шли долгие разбирательства — Семеня требовала прекратить дискриминацию и изменить правила. Однако Спортивный арбитражный суд Лозанны, как это часто бывает, вынес хитроумный вердикт — с одной стороны, двое из трех судей признали меры World Athletics дискриминационными, но при этом сочли их разумными и отвечающими обстоятельствам. Поэтому апелляция была отклонена.
Семеня не успокоилась и пошла в Федеральный суд Швейцарии, но и там постановили, что СAS не нарушил политику альпийской республики.
Тогда южноафриканка дошла до следующей инстанции — Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), куда раньше обращались россияне в надежде оспорить решения судов РФ. И судейская коллегия ЕСПЧ минимальным перевесом голосов (4 против 3) приняла решение о том, что «жалоба содержит достоверные обвинения в дискриминации на основании повышенного уровня тестостерона». Теперь объявлено, что дело рассмотрит Большая палата ЕСПЧ — если она подтвердит слова низшей инстанции, то World Athletics придется подчиниться. Правда, неизвестно, как конкретно — тянуть с решением в федерации могут долго, а Олимпиада-2024 Семене явно не светит.
В Токио-2020 она пыталась отобраться на дистанции 5000 метров, но не выполнила норматив. А сейчас заявляет, что не будет даже пытаться. Фактически олимпийская чемпионка, которой 32 года, завершила карьеру в большом спорте и все время посвящает судам. Очевидно, что старается уже не для себя, а ради принципа. Ну или в случае победы попробует взыскать с WA компенсацию.
Через что прошла Семеня?
Кастер прошла первый тест на определение пола (как бы это дико ни звучало) в 18 лет. Она показывала невероятно высокие и прогрессирующие результаты для юниорки, а уже на чемпионате мира 2009 года в Берлине завоевала золото на 800 метрах. Тогда чиновники IAAF (бывшее название международной федерации) и объявили, что расследуют половую — слово «гендерный» тогда было не так популярно — принадлежность. Фактически Семеня прошла осмотр у врачей, среди которых были гинеколог, эндокринолог, психолог и эксперт по гендерным вопросам.
Однако о результатах теста публично не сообщали. Семеню даже втихаря попросили повременить со стартами, чтобы не нагнетать острую дискуссию, и она согласилась — но когда увидела, что дело не движется с мертвой точки, то вернулась к бегу. И победила на ЧМ-2011, а затем взяла серебро на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Которое затем стало золотом — победившая россиянка Мария Савинова были дисквалифицирована на основании допинговых обвинений.
Победы Семени спровоцировали новый виток недовольства — и тут уже федерации пришлось реагировать. Она ввела тестостероновый барьер в 10 нмоль/л, а Семеню обязали проходить терапию. Через пару лет пришла помощь, откуда не ждали: индийская бегунья Дети Чанд (спортсменка с такими же проблемами) выиграла свое дело об интерсекс-женщинах в CAS — тогда суд счел требования IAAF дискриминацией и потребовал научных обоснований введения барьера. А на время изысканий его пришлось отменить.
Это удачно совпало с завершением олимпийского цикла — поэтому Семеня вернулась на дорожку и с ходу выиграла Олимпиаду-2016 и чемпионат мира-2017 на тех же 800 метрах, к тому же приплюсовала бронзу ЧМ на «полуторке».
Но на Олимпиаде обсуждали не победу Семени, а условия, которые к ней привели. Соперницы-европейки плакали и выступали за честную борьбу. Помимо Семени в тройке были еще две африканки, которых подозревали в тех же нюансах с тестостероном. Пресс-конференцию и микст-зону западные журналисты, что они хорошо умеют, превратили в скандал. А World Athletics наконец опубликовала научные доказательства и снизила порог до 5 нмоль/л. Сначала на дистанциях с 400 до 1500 метров, а после Токио-2020 — на всех остальных.
С тех пор в жизни Семени больше судов, чем бега. Соответствовать таким жестким требованиям ей как интерсекс-человеку сложно. Поддерживать форму, когда тебе за 30, — тоже. Семеня пыталась отобраться на Олимпиаду в Токио в на тот момент не запрещенных 200 и 5000 метрах, но тщетно. При этом Кастер уверяет, что требование снижать естественно высокий уровень тестостерона без медицинских показаний губит ее здоровье. И вообще нарушает ее права человека. В этом скандальную атлетку поддержали разные правозащитные организации.
Что будет дальше?
Теперь Семеня может стать символом сопротивления западной бюрократии и правилам. С одной стороны, понятен нарратив про «как мужику дают соревноваться среди женщин», но ситуация с Семеней — совсем не о трансгендерах. Она родилась такой, как показал тест, с внутренними яичками, и не могла влиять на свое состояние. Статистика говорит, что интерсекс-людей с разными вариациями в мире около одного процента. Такой человек может родиться в любой семье, в любой стране мира.
В спорте процент гораздо выше — что логично, андрогинные женщины выходят на первый план в своем разряде. Но можно ли их отстранить от соревнований и где граница между правами одного процента людей и коллективными интересами — никто не знает.
Поэтому сильным шагом было бы приглашение Семени на Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге. Это точно даст им цитируемость и внимание за рубежом и покажет нас гостеприимными и толерантными. Правда, в идеале Семеня в случае участия должна остаться без медалей. Ее нынешние результаты вполне способствуют тому, чтобы сделать из истории демонстрацию без скандальных последствий.