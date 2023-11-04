Казахскую бегунью из Кении оправдали по делу о допинге. Микродозы ЭПО объяснили коронавирусом

Джеруто сохранит золото ЧМ и готовится к Олимпиаде в Париже.

Казахстан в последние несколько лет серьезно взялся за легкую атлетику. Правда, спорными методами — привлечением легионеров. За последние несколько лет в страну пригласили сразу несколько звездных кениек, самой успешной из которых стала Нора Джеруто. Стайер в прошлом году сенсационно выиграла первое золото чемпионата мира для Казахстана, но счастье длилось недолго — уже в апреле 2023-го ее обвинили в допинге. Джеруто пропустила почти весь сезон, а сейчас ее оправдали. Причем ключевую роль в разбирательствах сыграл... коронавирус.

Последствия язвы желудка и ковида

Важные новости для легкой атлетики Казахстана — бегунья Нора Джеруто полностью оправдана по всем обвинениям в нарушении антидопинговых правил. Решение уже опубликовано на официальном сайте Athletics Integrity Unit — независимой организации по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике. World Athletics озадачили пробы Джеруто за 2020 и 2021 годы. Изменения показателей крови говорили о том, что Нора регулярно проходила процедуру забора крови, но что важнее — метаморфозы в показаниях были косвенным доказательством применения ЭПО.

С первым пунктом обвинений разобраться было нетрудно. Адвокаты Норы легко парировали арбитрам тем, что сама по себе сдача крови не считается нарушением антидопинговых правил. Кодексом ВАДА запрещено вливать кровь обратно (аутогемотрансфузия вне закона уже несколько десятилетий), однако признаков этого комиссия AIU обнаружить не смогла. Помимо прочего, сторона Джеруто объяснила изменения показателей крови кровотечением из-за язвы желудка, которая была обнаружена у спортсменки некоторое время назад.

Тем не менее оставались еще более существенные обвинения — микродозы эритропоэтина. И здесь адвокаты спортсменки пошли нестандартным путем. Подозрительные пробы объяснили тем, что в тот период Нора как раз лежала в больнице с коронавирусом. А согласно последним исследованиям, в редких случаях COVID-19 может приводить к существенным изменениям в показателях крови, а если точнее — к стимуляции эритропоэза.

Наш организм таким образом реагирует на нехватку кислорода. Для борьбы с затруднениями дыхания он увеличивает выброс ретикулоцитов из костного мозга, что и привело к сомнительным результатам тестирования на ЭПО. Надо признать, что версия с коронавирусом устроила далеко не всех экспертов AIU, но так как однозначно обвинить Джеруто уже не представлялось возможным, коллегия арбитров решила принять сторону казахской легкоатлетки. С нее сняты все обвинения — Нора сохраняет золото ЧМ-2022 и снова может выступать.

Фото Global Look Press

Новый шанс для кенийской команды Казахстана

Джеруто уже объявила, что с нетерпением ждет следующего сезона и не скрывает своих новых целей — Олимпиады 2024 в Париже. Учитывая, как уверенно она выиграла в прошлом году на ЧМ в Юджине, шансы на золото ОИ у бывшей кенийки высокие. Правда, при большом желании World Athletics еще может подать апелляцию на решение AIU. Однако в любом случае кейс занимательный. Наверняка делом Норы заинтересуются многие атлеты, у которых выявили нарушения в паспорте крови. О новых исследованиях в части влияния COVID-19 на стимуляцию эритропоэза объявило ВАДА.

Для Казахстана главная новость в том, что проект с кенийскими легкоатлетками в сборной получает второе дыхание. К практике привлечения легионеров у соседей относятся скептически, тем более что против двойного гражданства выступает президент страны Касым-Жомарт Токаев. Особенно скептически относились к выходцам из Кении — учитывая допинговую репутацию бегунов из этой страны.

Только за 2022 год в Кении были открыты 23 допинговых разбирательства касательно местных легкоатлетов. И когда на этом фоне стало известно, что Казахстан дал спортивное гражданство сразу четырем кенийским девушкам, местное спортивное сообщество выступило с резкой критикой решения Федерации легкой атлетики Казахстана. Успех Джеруто омрачила история с допингом, однако если Нора и правда обойдется легким испугом, а особенно возьмет медаль через год во Франции, к решению позвать африканок в сборную страны будут относиться совсем иначе.

Конечно, в идеале развивать спорт нужно через детско-юношеский уровень и воспитывать собственные кадры. Однако, глядя на успехи Джеруто, можно вдохновить на занятия спортом тысячи, если не десятки тысяч новых ребят. Поэтому при грамотном подходе и легионеры могут стать хорошим подспорьем, главное, чтобы они были верхушкой большого спортивного айсберга, а не колоссом на глиняных ногах.