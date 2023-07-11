Кастер Семеня засудила международную федерацию. Правила по тестостерону теперь отменят?

Нормы World Athletics по допуску на женские старты признали актом дискриминации.

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня выиграла повторную апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете на участие в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. ЕСПЧ постановил, что предыдущая кассация Семени против правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не была должным образом рассмотрена.

Теперь у самой известной интерсекс-спортсменки появился новый шанс побороться с требованием World Athletics, которые заключаются в том, чтобы спортсменки с высоким естественным уровнем тестостерона принимали препараты для его снижения. Только вот сама World Athletics с вердиктом не согласна и идти на уступки не планирует. Чем завершится непростая история?

Кастер Семеня. Фото Global Look Press

Ограничения объявили дискриминационными

В апреле 2018 года World Athletics объявила, что спортсменки с повышенным тестостероном смогут заявляться на определенные дистанции только при условии приема лекарств, снижающих уровень мужского гормона в организме. Предельный показатель был установлен на уровне 5 наномолей на литр. Это требование в первую очередь касалось Кастер Семени — звезды легкой атлетики из ЮАР. Ее отклонение в медицине называют гиперандрогенией. Оно связано с повышенным уровнем у женщины тестостерона, гормона, увеличивающего мышечную массу, силу, и гемоглобина, влияющего на выносливость. Но из-за новых правил World Athletics двукратная олимпийская чемпионка едва не завершила спортивную карьеру. За право соревноваться без гормональной терапии Семеня боролась сначала в Спортивном арбитражном суде (CAS), а затем и в Федеральном суде Швейцарии.

Две предыдущие инстанции Кастер отказали, после чего у южноафриканки оставалась только одна опция — ЕСПЧ. В Европейский суд по правам человека она обратилась в 2021 году. Дело долго ждало своей очереди, и вот наконец перевесом в четыре голоса против трех коллегия ЕСПЧ постановила, что предыдущая апелляция Семени не была рассмотрена должным образом, поэтому требует пересмотра.

«Суд установил, что заявительнице не были предоставлены достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить ей эффективно рассмотреть ее жалобу. Они касались обоснованных и заслуживающих доверия заявлений о дискриминации из-за естественных различий в половом развитии. В результате ЕСПЧ постановил, что в отношении Семени были нарушены статья 14 Европейской конвенции о правах человека, касающаяся дискриминации, вместе со статьей 8 о праве на уважение частной жизни, а также статья 13, касающаяся права на эффективное средство правовой защиты», — говорится в решении.

Кастер Семеня. Фото Global Look Press

Семене запретили бегать любимые дистанции после ярких побед в Лондоне и Рио

Хотя суд до последнего колебался в выборе стороны конфликта, а решение палаты еще может быть обжаловано в Большой палате ЕСПЧ, нынешняя победа крайне важна для Семени. Ведь она выставляет текущую позицию World Athletics как отвергающую базовые принципы гуманизма. Тем не менее Международная ассоциация настаивает, что правила по контролю за уровнем тестостерона пока остаются в силе. «Мы по-прежнему считаем, что положения по контролю за гормонами являются необходимым условием и разумным компромиссом для поддержания чистой и честной конкуренции в женском спорте, поскольку Спортивный арбитражный суд и Федеральный суд Швейцарии после детальной и экспертной оценки подтвердили результаты наших исследований», — гласит официальное заявление World Athletics по поводу решения суда.

До тех пор, пока дело не рассмотрит Большая палата ЕСПЧ, текущие правила, а именно — запрет на участие в забегах от 400 метров до 2000 метров — будут продолжать работать. Из-за этих запретов олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Лондона-2012 и Рио-2016 осталась вне игры. Единственной опцией для нее был лишь забег на 5000 метров, и Кастер не сумела пройти квалификацию на Игры в Токио-2020 по этой дистанции. Адвокаты Семени приветствовали решение ЕСПЧ. «Мы очень рады за нашего клиента. Кастер никогда не отказывалась от борьбы за право заниматься ее любимым делом, и сегодняшнее решение — яркое свидетельство ее стойкости и мужества», — цитировали их журналисты The Guardian.

Кастер Семеня. Фото Global Look Press

Правила по контролю за тестостероном ужесточились

Адвокаты также добавили, что победа Семени — это и победа всех тех, кто оказался в похожей ситуации. И действительно, Кастер хоть и самая известная, но далеко не единственная спортсменка, которая пострадала от ограничений World Athletics. В частности, намибийки Кристин Мбома и Беатрис Масилинги были фаворитами в беге на 400 метров, но также были вынуждены стартовать в Токио-2020 на других дистанциях. Мбома выиграла на олимпийской двухсотке серебро. Тем самым поставив World Athletics в неловкое положение — почему на одной дистанции есть жесткие требования к участницам, а на других нет? Почему на 400 метрах высокий уровень тестостерона играет решающую роль, а на 200 — уже нет?

Тогда исследования делегатов бывшей ИААФ не критиковал только ленивый. Но World Athletics была непреклонна. Глава федерации Себастьян Коэ в прошлом году даже обрушился с резкой критикой «второсортных социологов и биологов», которые поставили под сомнение его позицию. Более того, правила по контролю за тестостероном даже ужесточаются. В частности, по последним поправкам теперь ограничения касаются любых видов легкой атлетики.