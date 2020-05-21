Всероссийская федерация легкой атлетики перенесла все запланированные на июнь соревнования
Всероссийская федерация легкой атлетики перенесла все запланированные на июнь соревнования на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте ВФЛА.
Таким образом, не состоится в срок чемпионат России, который должен был пройти в Чебоксарах 23-28 июня. Помимо него, перенесены Мемориал Знаменских (Жуковский, 8-11 июня), первенства России среди юниоров, юношей и ряд региональных состязаний.
Напомним, что 18 апреля Минспорт РФ рекомендовал общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.