Всероссийская федерация легкой атлетики перенесла все запланированные на июнь соревнования на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Таким образом, не состоится в срок чемпионат России, который должен был пройти в Чебоксарах 23-28 июня. Помимо него, перенесены Мемориал Знаменских (Жуковский, 8-11 июня), первенства России среди юниоров, юношей и ряд региональных состязаний.

Напомним, что 18 апреля Минспорт РФ рекомендовал общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.