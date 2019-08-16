ВФЛА проверит законность участия монгольских бегунов в марафоне «Чистый Байкал»

ВФЛА проверит факт участия профессиональных монгольских бегунов в международном марафоне «Чистый Байкал», сообщает ТАСС. Главный забег среди мужчин до 39 лет выиграл монгол Бямбажав Цэвээнравдан с результатом 2:21.58. У женщин первенствовала монголка Хишигсайхан Галбадрах (2:44.00). По данным ИААФ оба спортсмена являются профессионалами. Из-за дисквалификации ВФЛА иностранным спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях на территории России.

— Этот марафон не входит в единый календарный план всероссийских соревнований, ВФЛА не имеет к его организации никакого отношения, — сказала спортивный директор ВФЛА Тарасенко. — Мы ведем разбирательство, но пока никаких итоговых протоколов нам не поступало. ВФЛА отправила запрос организаторам этого спортивного мероприятия, сейчас ждем на него ответ.

Организаторы марафона «Чистый Байкал» заявили, что никаких нарушений в организации соревнования допущено не было.

ВФЛА была исключена из ИААФ в 2015 году на основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.