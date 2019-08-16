Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Легкая атлетика

ВФЛА проверит законность участия монгольских бегунов в марафоне «Чистый Байкал»

16 августа 2019, 12:29

ВФЛА проверит факт участия профессиональных монгольских бегунов в международном марафоне «Чистый Байкал», сообщает ТАСС. Главный забег среди мужчин до 39 лет выиграл монгол Бямбажав Цэвээнравдан с результатом 2:21.58. У женщин первенствовала монголка Хишигсайхан Галбадрах (2:44.00). По данным ИААФ оба спортсмена являются профессионалами. Из-за дисквалификации ВФЛА иностранным спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях на территории России.

— Этот марафон не входит в единый календарный план всероссийских соревнований, ВФЛА не имеет к его организации никакого отношения, — сказала спортивный директор ВФЛА Тарасенко. — Мы ведем разбирательство, но пока никаких итоговых протоколов нам не поступало. ВФЛА отправила запрос организаторам этого спортивного мероприятия, сейчас ждем на него ответ.

Организаторы марафона «Чистый Байкал» заявили, что никаких нарушений в организации соревнования допущено не было.

ВФЛА была исключена из ИААФ в 2015 году на основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6769228

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир