ВФЛА отправила ответ по делу Лысенко

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) ответы по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает официальный сайт организации.

— Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что в соответствии со сроком, установленным Athletics Integrity Unit (AIU), ВФЛА направила в адрес AIU объяснение касательно обвинений, предъявленных федерации 21 ноября 2019 года.

Ответ ВФЛА в адрес Athletics Integrity Unit был направлен в срок (12 декабря 2019 года). О чем и было сообщено на официальном сайте ВФЛА. С учетом недостаточного времени, которое было предоставлено ВФЛА на подготовку объяснения, федерация оставила за собой право в дальнейшем расширить и дополнить ответ. Действия ВФЛА касательно сроков предоставления информации в Athletics Integrity Unit были предварительно согласованы с AIU и находятся во временных рамках правового поля данного дела.

Всероссийскую федерацию легкой атлетики в данном вопросе консультирует и представляет ее интересы юридическая компания, специализирующаяся в области спортивного права, — говорится в заявлении.

В конце ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

После решения AIU совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации.