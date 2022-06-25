Привалова: «ВФЛА готова познакомить поближе с легкой атлетикой всех российских фигуристок»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала рост интереса к легкой атлетике со стороны российских фигуристок.

Напомним, что 9 июня серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

«Нам очень приятно, что у российских фигуристок в последний месяц наблюдается рост интереса к легкой атлетике, — приводит слова Приваловой ТАСС. — Участие Александры Трусовой в наших московских стартах привлекло большое внимание не только спортивного сообщества, другая наша замечательная фигуристка Дарья Усачева на базе в Новогорске взяла в руки легкоатлетическое копье. ВФЛА готова познакомить поближе с легкой атлетикой всех российских фигуристок. Разнообразная прыжковая и беговая подготовка, конечно же, пригодится им, чтобы крутить свои прыжки и выдерживать темп программ».

Президент ВФЛА отметила, что легкой атлетике также было бы интересно почерпнуть опыт у фигурного катания.

«Методика обучения и разучивания новых элементов, а также совершенствования техники могла бы пригодиться нашим тренерам. Особенно тем, кто работает с молодыми спортсменами», — сказала она.

Ранее сообщалось, что фигуристка Дарья Усачева, находясь на сборах в подмосковном Новогорске попробовала себя в метании копья. А Трусова и олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева провели совместную тренировку в прыжках с шестом.