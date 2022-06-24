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Сегодня, 14:05

Привалова рассказала, что World Athletics продолжает рассматривать заявки россиян на нейтральный статус

Виктория Кравченко
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) на данный момент рассматривает заявки на получение нейтрального статуса.

«Международная федерация продолжает заниматься рассмотрением заявок на нейтральный статус, которые ранее были отправлены нашими спортсменами. Однако ускорить этот процесс у нас нет никакой возможности. В настоящее время после введения санкций в отношении российского спорта поток заявок иссяк. Люди не видят смысла тратить деньги на получение допуска, если подавляющее большинство международных стартов для нас закрыто», — цитирует Привалову ТАСС.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: https://tass.ru/sport/15023159
Ирина Привалова
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