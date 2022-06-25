Ша'Карри Ричардсон после допингового скандала провалила отбор на чемпионат мира

Звезда американского спринта Ша'Карри Ричардсон провалила отбор на чемпионат мира в беге на 100 метро, не сумев выйти даже в полуфинал на чемпионате США в Юджине.

22-летняя спортсменка попустила Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на марихуану, а в нынешнем сезоне не выступала за пределами США. Тем не менее, результат девушки шокировал ее болельщиков — 11,31 секунды и пятое непроходное место в предварительном забеге.

Между тем, меньше двух недель назад у Ричардсон на соревнованиях в Нью-Йорке был результат 10,85 — там она проиграла только двукратной олимпийской чемпионке Элейн Томпсон-Эра. Теперь у Ша'Карри нет шансов выступить в составе сборной США на предстоящем домашнем чемпионате мира. Что касается отбора в Юджине, то его на стометровке выиграла Мелисса Джефферсон. Две недели назад эта бегунья была лишь восьмой на чемпионате NCAA, а сейчас показала второе время в мировом сезоне — 10,69.