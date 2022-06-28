У Дарьи Клишиной родился сын

Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина впервые стала мамой.

«Поздравляем Дарью Клишину с рождением сына!

26 июня Даша родила мальчика весом 3090 г, ростом 51 см.

Поздравляем с этим замечательным событием, желаем крепкого здоровья маме и малышу", — говорится в заявлении пресс-службы ВФЛА.

Дарья Клишина с ребенком.

Напомним, 31-летняя Дарья Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодежи.