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Сегодня, 21:05

У Дарьи Клишиной родился сын

Иван Шитик
Корреспондент
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Дарья Клишина.
Дарья Клишина с ребенком.
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Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина впервые стала мамой.

«Поздравляем Дарью Клишину с рождением сына!

26 июня Даша родила мальчика весом 3090 г, ростом 51 см.

Поздравляем с этим замечательным событием, желаем крепкого здоровья маме и малышу", — говорится в заявлении пресс-службы ВФЛА.

Дарья Клишина с ребенком.
Дарья Клишина с ребенком.

Напомним, 31-летняя Дарья Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодежи.

Дарья Клишина
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