Легкоатлет Орлов рассказал, как учил метать копья российских фигуристок Валиеву и Трусову

Чемпион России 2020 года в метании копья Николай Орлов провел урок легкой атлетики для фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой. Спортсмены находились на сборе в подмосковном Новогорске.

«Я предложил фигуристам (Трусовой и Валиевой) сначала попрыгать с шестом, и Елизавета Бондаренко поучила их немного, после чего они прыгали около часа, — цитирует ТАСС Орлова. — А потом пошли на полчаса метать копье. Им было очень интересно попробовать себя в чем-то новом. Потом они предложили Елизавете Бондаренко прийти к ним и покататься на коньках. Конечно, я знал, кто они. У Саши Трусовой в тот же день был день рождения, и она с удовольствием провела пару часов с нами, а потом пошла на встречу со своими фанатами».

9 июня серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.