Ласицкене, Сидорова и Шубенков вошли в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Российские спортсмены Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает ТАСС.

Также в пул допинг-тестирования на третий квартал вошли Михаил Акименко и Илья Иванюк (оба — прыжки в высоту), Тимур Моргунов и Полина Кнороз (оба — прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), а также Валерий Пронкин (метание молота). Все они находились в пуле допинг-тестирования World Athletics и в первых двух кварталах 2022 года.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).