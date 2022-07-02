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Сегодня, 10:10

Ласицкене, Сидорова и Шубенков вошли в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Сергей Разин
корреспондент
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Российские спортсмены Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает ТАСС.

Также в пул допинг-тестирования на третий квартал вошли Михаил Акименко и Илья Иванюк (оба — прыжки в высоту), Тимур Моргунов и Полина Кнороз (оба — прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), а также Валерий Пронкин (метание молота). Все они находились в пуле допинг-тестирования World Athletics и в первых двух кварталах 2022 года.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: https://tass.ru/sport/15104859
Анжелика Сидорова
Мария Ласицкене (Кучина)
Сергей Шубенков
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