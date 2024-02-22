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22 февраля, 10:04

Отцу олимпийского чемпиона Ингебригтсена предъявлены обвинения в физическом насилии

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Полиция Норвегии предъявила обвинения тренеру Йерту Ингебригтсену в физическом насилии в отношении своих сыновей — олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена и его братьев, Хенрика и Филипа, сообщает NRK.

«По расследуемому нами делу против Ингебригтсена предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений», — заявила инспектор полиции Тереза Браут Воге, отказавшись от дальнейших комментариев.

В октябре 2023 года Якоб Ингебригтсен вместе с братьями написал колонку в газете VG, где выступил с обвинениями в адрес отца. Йерт Ингебригтсен отверг обвинения в агрессивном поведении в адрес сыновей.

Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?

легкая атлетика
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