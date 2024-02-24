Прыгун в высоту Лысенко выиграл чемпионат России и повторил лучший результат сезона в мире

Россиянин Данил Лысенко стал чемпионом страны по прыжкам в высоту. На турнире, который проходил в помещении, спортсмен показал результат 2,33 метра, опередив Илью Иванюка (2,27) и Никиту Анищенкова (2,27).

Лысенко повторил лучший показатель сезона в мире. Ранее на высоту 2,33 метра прыгали американец Шелби Макюэн и кореец Ву Сан-Хек.

Мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежит кубинцу Хавьеру Сотомайору — 2,45 метра.