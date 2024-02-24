Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

24 февраля, 19:00

Прыгун в высоту Лысенко выиграл чемпионат России и повторил лучший результат сезона в мире

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянин Данил Лысенко стал чемпионом страны по прыжкам в высоту. На турнире, который проходил в помещении, спортсмен показал результат 2,33 метра, опередив Илью Иванюка (2,27) и Никиту Анищенкова (2,27).

Лысенко повторил лучший показатель сезона в мире. Ранее на высоту 2,33 метра прыгали американец Шелби Макюэн и кореец Ву Сан-Хек.

Мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежит кубинцу Хавьеру Сотомайору — 2,45 метра.

Данил Лысенко
2
0
Читайте также
Стало известно, кто примет участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов»
РПЛ не допустила поле стадиона «Спартака» к проведению матчей
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трофимец снялась с чемпионата России по легкой атлетике

Ласицкене заняла второе место на зимнем чемпионате России
Новости
RSS RSS
Все новости