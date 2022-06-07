Бутов рассказал, за что нужно выплачивать призовые спортсменам

Бывший директор легкоатлетического турнира «Русская зима» и старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов рассказал, как должны выплачиваться призовые за участие в соревнованиях.

«Знаете, я всегда выступаю за то, чтобы спортсмены за свой труд получали вознаграждения, и в своих проектах это стараюсь делать. Однако призовые должны быть частью единой истории, единой концепции, в рамках которой спортсмен работает на популяризацию соревнования, в котором участвует, и делает так, чтобы общий зрительский интерес увеличивался. Призовые должны быть заслуженными. Зачастую за рубежом спортсмены получают выплаты просто за участие. Но при этом они должны быть задействованы в продвижении турнира — дать какие-то интервью, написать что-то в соцсетях, принять участие в каких-то активностях по договорённости с организаторами. И такой подход, на мой взгляд, оправданный и разумный», — цитирует RT Бутова.

Легкоатлетический турнир «Русская зима» проходил с 12 по 14 февраля 2022 года на легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве.