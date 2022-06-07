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Шубенков о российских футболистах: «С такими деньгами результат мог бы быть и получше»

Шубенков высказался о критике в адрес российских футболистов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный чемпион Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о критике в адрес российских футболистов.

«Олимпийские чемпионки из сборной России по гандболу критикуют футболистов за зарплаты? Я раньше точно был на стороне первых. Но сейчас немного свою позицию смягчил, стал к этому более спокойно относиться. Я вам скажу, что это Федор Смолов всему виной. Я как узнал, что футболисты могут быть такими рассудительными людьми, то стал немного по-другому на всё это смотреть. Он перевернул мое впечатление о футболистах в целом.

Хотя по большому счету я с олимпийцами согласен: с такими деньгами можно бы и получше результаты показывать, раз получается у людей и без таких денег. Но вы же понимаете, что я сейчас говорю все это только от зависти», — приводит слова Шубенкова «Чемпионат».

Летом прошлого года олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова в своих соцсетях выразила возмущение по поводу высоких зарплат российских футболистов. Она заявляла, что другим спортсменам высочайшего уровня никогда не увидеть таких сумм.

Источник: https://www.championat.com/other/news-4718047-s-takimi-dengami-rezultat-mog-by-byt-i-poluchshe-shubenkov-o-rossijskih-futbolistah.html
Федор Смолов
Футбол
Сергей Шубенков
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