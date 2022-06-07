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Сегодня, 17:56

Шубенков заявил, что не может получить нейтральный статус более трех месяцев

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в течение трех месяцев не может получить нейтральный статус, дающий право выступать на зарубежных соревнованиях.

«Я отправил заявку в World Athletics на нейтральный статус еще зимой, но до сих пор не получил ответа, — сказал Шубенков ТАСС. — У меня нет объяснений, почему этот вопрос решается так долго. Совсем скоро будут соревнования в Белоруссии, в которых я хотел бы принять участие».

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты до восстановления национальной федерации в международных правах могут получить возможность выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса.

Россия с ноября 2015 года также лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.

Источник: https://tass.ru/sport/14846811
Сергей Шубенков
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