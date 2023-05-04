Олимпийская чемпионка из США умерла в 32 года. Легкоатлетка страдала от депрессии

Не стало призера Игр Тори Боуи.

Американское спортивное сообщество скорбит после трагической смерти олимпийской чемпионки по легкой атлетике Тори Боуи. Ее нашли мертвой в собственном доме во Флориде. Спортсменке было 32 года. Факт смерти американской легкоатлетки подтвердило агентство Icon Management, представлявшее интересы спортсменки.

«Мы опустошены и вынуждены поделиться очень печальной новостью о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионом... лучом света, который сиял так ярко! Мы действительно убиты горем. Наши молитвы с ее семьей и друзьями», — говорится в сообщении.

Депрессия

Официально причины смерти американской легкоатлетки не обнародованы. О болезнях спортсменки также никакой информации не публиковалось. Однако, по сообщениям нескольких СМИ, Тори много лет страдала от тяжелой депрессии. И не исключено, что из жизни Боуи ушла самостоятельно.

В последний раз на соревнованиях американка выступала 4 июня 2022 года, по данным портала Runner's World. С тех пор о ней мало что было известно, а ее последний пост в социальных сетях датируется еще 2019 годом.

Тогда спортсменка в заключительный раз стартовала на мировой арене — на чемпионате мира в Дохе. И заявила, что с нетерпением ждет Олимпиаду в Токио. Однако Тори не просто пропустила Игры — она даже не принимала участия в квалификации и не пыталась попасть в состав сборной США.

Уже тогда в СМИ были сообщения о возможном тяжелом психическом состоянии спортсменки. Даже были личные признания Боуи о том, что она близка к самоубийству. Официального подтверждения этой информации нет, но зарубежные СМИ не исключают данной версии.

Тори Боуи. Фото Global Look Press

Карьера

За свою недолгую карьеру Тори сумела добиться солидных достижений. Прежде чем прийти в легкую атлетику, Боуи некоторое время занималась баскетболом. При этом бегать она любила всегда: «Я помню, как в детстве просто бегала повсюду. По деревьям, где угодно... Я все время участвовала в гонках», — рассказала легкоатлетка The Guardian в 2017 году.

В 2015-м спортсменка получила свою первую значимую медаль — на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине в 2015 году, где она завоевала бронзу на дистанции 100 метров. А в 2016 году Тори добилась своих самых значимых результатов — олимпийских медалей. На Играх в Рио Боуи выиграла золото в эстафете 4x100 м, серебро в беге на 100 м, а также бронзу на дистанции 200 м.

В 2017 году Тори завоевала две золотые медали на чемпионате мира. Однако спортсменка сдержанно отреагировала на свой успех, которого она достигла уже в статусе олимпийской чемпионки. «Знаете что? Сейчас это кажется каким-то сюрреалистичным. Я знаю, что это произошло, но на самом деле до меня еще не все дошло. Я просто хочу оставаться скромной. Это для меня важнее всего», — заявила Боуи во время мирового первенства в Лондоне в 2017 году.

Тори Боуи. Фото Reuters

Шок

Несмотря на сообщения СМИ о депрессии спортсменки, на публике она всегда казалась счастливой и позитивной. Поэтому трагические новости о смерти Боуи шокировали мировое спортивное сообщество. Свои соболезнования принес президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Потрясен и глубоко опечален известием о внезапной кончине золотой медалистки Олимпийских игр Тори Боуи. В этот скорбный момент позвольте мне выразить мои искренние соболезнования ее семье и друзьям. Спортивный мир потерял настоящего чемпиона», — приводит слова Баха olympics.com.

Ассоциация легкой атлетики США отметила, что Боуи сделала огромный вклад в развитие своего вида спорта. «USATF глубоко опечалена известием о кончине Тори Боуи, трехкратной олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира. Ее влияние на спорт неизмеримо, и нам будет очень ее не хватать», — говорится в аккаунте в социальных сетях.

Представители международной федерации легкой атлетики (World Athletics) также выразили свои соболезнования в социальных сетях организации. «В World Athletics глубоко опечалены кончиной Тори Боуи, чемпионки мира 2017 года на 100 метров и многократной олимпийской медалистки. Выражаем соболезнования ее родным и близким».