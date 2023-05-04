Олимпийская чемпионка из США умерла в 32 года. Легкоатлетка страдала от депрессии
Американское спортивное сообщество скорбит после трагической смерти олимпийской чемпионки по легкой атлетике Тори Боуи. Ее нашли мертвой в собственном доме во Флориде. Спортсменке было 32 года. Факт смерти американской легкоатлетки подтвердило агентство Icon Management, представлявшее интересы спортсменки.
«Мы опустошены и вынуждены поделиться очень печальной новостью о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионом... лучом света, который сиял так ярко! Мы действительно убиты горем. Наши молитвы с ее семьей и друзьями», — говорится в сообщении.
Депрессия
Официально причины смерти американской легкоатлетки не обнародованы. О болезнях спортсменки также никакой информации не публиковалось. Однако, по сообщениям нескольких СМИ, Тори много лет страдала от тяжелой депрессии. И не исключено, что из жизни Боуи ушла самостоятельно.
В последний раз на соревнованиях американка выступала 4 июня 2022 года, по данным портала Runner's World. С тех пор о ней мало что было известно, а ее последний пост в социальных сетях датируется еще 2019 годом.
Тогда спортсменка в заключительный раз стартовала на мировой арене — на чемпионате мира в Дохе. И заявила, что с нетерпением ждет Олимпиаду в Токио. Однако Тори не просто пропустила Игры — она даже не принимала участия в квалификации и не пыталась попасть в состав сборной США.
Уже тогда в СМИ были сообщения о возможном тяжелом психическом состоянии спортсменки. Даже были личные признания Боуи о том, что она близка к самоубийству. Официального подтверждения этой информации нет, но зарубежные СМИ не исключают данной версии.
Карьера
За свою недолгую карьеру Тори сумела добиться солидных достижений. Прежде чем прийти в легкую атлетику, Боуи некоторое время занималась баскетболом. При этом бегать она любила всегда: «Я помню, как в детстве просто бегала повсюду. По деревьям, где угодно... Я все время участвовала в гонках», — рассказала легкоатлетка The Guardian в 2017 году.
В 2015-м спортсменка получила свою первую значимую медаль — на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине в 2015 году, где она завоевала бронзу на дистанции 100 метров. А в 2016 году Тори добилась своих самых значимых результатов — олимпийских медалей. На Играх в Рио Боуи выиграла золото в эстафете 4x100 м, серебро в беге на 100 м, а также бронзу на дистанции 200 м.
В 2017 году Тори завоевала две золотые медали на чемпионате мира. Однако спортсменка сдержанно отреагировала на свой успех, которого она достигла уже в статусе олимпийской чемпионки. «Знаете что? Сейчас это кажется каким-то сюрреалистичным. Я знаю, что это произошло, но на самом деле до меня еще не все дошло. Я просто хочу оставаться скромной. Это для меня важнее всего», — заявила Боуи во время мирового первенства в Лондоне в 2017 году.
Шок
Несмотря на сообщения СМИ о депрессии спортсменки, на публике она всегда казалась счастливой и позитивной. Поэтому трагические новости о смерти Боуи шокировали мировое спортивное сообщество. Свои соболезнования принес президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Потрясен и глубоко опечален известием о внезапной кончине золотой медалистки Олимпийских игр Тори Боуи. В этот скорбный момент позвольте мне выразить мои искренние соболезнования ее семье и друзьям. Спортивный мир потерял настоящего чемпиона», — приводит слова Баха olympics.com.
Ассоциация легкой атлетики США отметила, что Боуи сделала огромный вклад в развитие своего вида спорта. «USATF глубоко опечалена известием о кончине Тори Боуи, трехкратной олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира. Ее влияние на спорт неизмеримо, и нам будет очень ее не хватать», — говорится в аккаунте в социальных сетях.
Представители международной федерации легкой атлетики (World Athletics) также выразили свои соболезнования в социальных сетях организации. «В World Athletics глубоко опечалены кончиной Тори Боуи, чемпионки мира 2017 года на 100 метров и многократной олимпийской медалистки. Выражаем соболезнования ее родным и близким».