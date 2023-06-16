Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:43

Чичерова считает, что Ласицкене после травмы снова будет показывать высокие результаты

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка 2012 года Анна Чичерова сообщила, что победительница Олимпиады в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене в скором времени вернется к высоким результатам.

«Очень хочется пожелать Маше терпения и постараться справиться с ситуацией. Я желаю ей скорейшего восстановления и уверена, что она после своего возвращения снова будет высоко прыгать. Ну что можно сделать, если так складываются обстоятельства, против которых ты сейчас бессилен. Хотя я отлично понимаю, что Маше как воздух нужно соперничество со спортсменками мирового уровня на международных соревнованиях, на которых совсем другие атмосфера и накал борьбы», — цитирует Чичерову ТАСС.

30-летняя Ласицкене 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи заняла второе место. После окончания соревнований спортсменка сообщила, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник. Она допустила, что может не вернуться к международным соревнованиям.

Источник: https://tass.ru/sport/18032201
Мария Ласицкене (Кучина)
0
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна причина смерти олимпийской чемпионки Тори Боуи
Новости
RSS RSS
Все новости