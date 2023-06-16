Чичерова считает, что Ласицкене после травмы снова будет показывать высокие результаты

Чемпионка 2012 года Анна Чичерова сообщила, что победительница Олимпиады в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене в скором времени вернется к высоким результатам.

«Очень хочется пожелать Маше терпения и постараться справиться с ситуацией. Я желаю ей скорейшего восстановления и уверена, что она после своего возвращения снова будет высоко прыгать. Ну что можно сделать, если так складываются обстоятельства, против которых ты сейчас бессилен. Хотя я отлично понимаю, что Маше как воздух нужно соперничество со спортсменками мирового уровня на международных соревнованиях, на которых совсем другие атмосфера и накал борьбы», — цитирует Чичерову ТАСС.

30-летняя Ласицкене 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи заняла второе место. После окончания соревнований спортсменка сообщила, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник. Она допустила, что может не вернуться к международным соревнованиям.