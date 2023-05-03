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Сегодня, 19:11

Олимпийская чемпионка Тори Боуи скончалась на 33-м году жизни

Виктория Кравченко
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Тори Боуи.
Фото Global Look Press

Американская легкоатлетка Тори Боуи умерла в 32-летнем возрасте, сообщает Icon Management, представлявшее интересы спортсменки. Причины смерти девушки не сообщаются.

«Мы опустошены, так как нам приходится сообщать вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, сестру и дочь», — говорится в заявлении.

На Играх 2016 года Боуи завоевала золотую медаль в эстафете 4 x 100 метров. Там же она выиграла серебро на дистанции 100 м и бронзу в беге на 200 м.

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