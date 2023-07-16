Спринтер Владислав Скулин перенесет операцию после перелома ключицы

Легкоатлет Владислав Скулин перенесет операцию после перелома ключицы в результате падения на финише.

Спринтер упал после пересечения финишной черты на Кубке России, заняв первое место на дистанции 100 метров с результатом 10,30 секунды.

«Сейчас Владислав находится на лечении в Москве в одной из клиник Федерального медико-биологического агентства, — цитирует ТАСС тренера спортсмена Тамару Гербич. — В понедельник он еще раз будет осмотрен врачами, у него диагностированы закрытый перелом ключицы со смещением и перелом локтя».