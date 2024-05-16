Олимпийский чемпион Иваненко считает, что российских ходоков будут предвзято судить после допуска

Олимпийский чемпион 1988 года в ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко заявил, что российским ходокам после возвращения на международные соревнования будет тяжело бороться за призовые места из-за предвзятого судейства.

«Нашим спортсменам после возвращения на международные турниры будет очень трудно бороться там за медали. Судить их за рубежом будут совсем по-другому, судьи будут крайне негативно настроены против нас. Мы все понимаем, с чем нашим спортсменам придется столкнуться в будущем», — цитирует Иваненко ТАСС.