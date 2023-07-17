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Сегодня, 15:31

Олимпийская чемпионка Исинбаева считает, что ее воинские звания в ЦСКА номинальные

Виктория Кравченко
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Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о наличии воинских званий. Россиянка выступала за ЦСКА и имеет звание майора. Из-за этого она попала под санкции МОК.

"В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, за выдающиеся спортивные достижения. 

Я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах. Так же, как никогда не была депутатом госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание - спорт», — написала Исинбаева в соцсетях.

41-летняя спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В этом же году была избрана в комиссию спортсменов МОК.

 
Елена Исинбаева
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