Олимпийская чемпионка Исинбаева считает, что ее воинские звания в ЦСКА номинальные

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о наличии воинских званий. Россиянка выступала за ЦСКА и имеет звание майора. Из-за этого она попала под санкции МОК.

"В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному спортивному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, за выдающиеся спортивные достижения.

Я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах. Так же, как никогда не была депутатом госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание - спорт», — написала Исинбаева в соцсетях.