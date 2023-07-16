Прыгунья с шестом Лутковская пропустит сезон из-за грыжи в позвоночнике

Прыгунья с шестом Алена Лутковская не выступит до конца года из-за проблем со здоровьем.

«У Алены диагностировали грыжу в шейном отделе позвоночника, сейчас она занимается лечением, — цитирует ТАСС тренера спортсменки Владимира Шульгина. — До конца года спортсменка точно выступать не будет, но я очень надеюсь на ее возвращение в спорт».

27-летняя Лутковская последний раз участвовала в соревнованиях на турнире в Твери 12 июня 2022 года. Тогда спортсменка не сумела взять начальную высоту.