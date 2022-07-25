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Сегодня, 13:03

Совет IAAF ввел утешительные раунды в беге на Олимпийских играх-2024 в Париже

Руслан Минаев
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций утвердил нововведение для соревнований по бегу на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает пресс-служба организации, на грядущей Олимпиаде будет введен формат утешительных раундов во всех индивидуальных видах легкой атлетики на дистанциях от 200 до 1500 м, включая бег с барьерами.

В новом формате спортсмены, не прошедшие квалификацию в первом раунде, получат второй шанс выйти в полуфинал, приняв участие в утешительных забегах.

Теперь соревнования будут состоять из четырех раундов: первого раунда, утешительного раунда, полуфинала и финала. Это означает, что каждый участник теперь будет задействован как минимум в двух забегах на Олимпийских играх.

Источник: https://worldathletics.org/news/press-releases/repechage-round-paris-2024-olympics-budapest-entry-standards
Олимпиада
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