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Сегодня, 14:58

Алиса Шмидт рассказала о том, как относится к своему званию самой сексуальной спортсменки мира

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алиса Шмидт.
Фото Global Look Press

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт рассказала, как относится к своему званию самой сексуальной спортсменки мира, которое ей присудило издание Busted Coverage.

«Честно говоря, меня это не очень волнует, я никогда не вбивала свое имя в Google. Не знаю, что там обо мне пишут, я просто стараюсь сосредоточиться на спорте. Мне неважно, что люди обо мне пишут или думают. Соцсети — всего лишь мое хобби.
Мне нравится вдохновлять других и показывать свою жизнь в спорте. Я рада, что большинство близких мне людей знают, как тяжело я трудилась, чтобы достичь тех высот, которых достигла», — приводит Expressen слова Шмидт.

23-летняя Шмидт приняла участие в прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике-2022 в Юджине (США), на турнире спортсменка заняла шестое место в составе сборной Германии в эстафете 4x400 метров.

Источник: https://www.expressen.se/sport/friidrott/pekas-ut-som-varldens-sexigaste-slar-tillbaka/
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