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4 февраля, 12:50

Шубенков рассказал, что ранний утренний подъем на сборе станет для него большим мучением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что ежеутренний ранний подъем на построение во время тренировочного сбора национальной команды России по легкой атлетике станет для него большим мучением.

«Мне придется очень тяжело, если придется каждый день вставать в 8:30 утра на построение. Очень надеюсь, что меня это обойдет стороной, мне кажется, что для состоявшихся спортсменов это излишнее требование. С другой стороны, дисциплина на сборе тоже нужна, и начинать с чего-то надо. За дисциплину борется наше руководство, и я его могу понять, в принципе. Хотя нас, ветеранов, учить, наверное, поздно. Мы уже сами знаем, что можно делать, а что нельзя. Но если Родина прикажет, буду выполнять все ее требования. Я ведь по природе сова, мне лечь спать раньше 12 ночи и встать в районе 9 утра очень тяжело», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

33-летний Шубенков кроме золота чемпионата мира 2015 года в беге на 110 метров имеет в своем активе серебряные медали летних мировых первенств 2017 и 2019 годов, а также бронзу ЧМ-2013.

Источник: https://tass.ru/sport/19895459
Сергей Шубенков
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