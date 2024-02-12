Обладатель мирового рекорда в марафоне Киптум погиб в автокатастрофе

Действующий обладатель мирового рекорда в марафоне, кенийский бегун Келвин Киптум погиб в автокатастрофе, сообщает издание Biznakenya.

ДТП с участием спортсмена произошло на трассе между кенийским городом Элдорет и населенным пунктом Каптагат. Марафонец находился за рулем машины, не справился с управлением и врезался в дерево.

Вместе с 24-летним Киптумом погиб его тренер Жерве Хакизимана. Оба скончались на месте происшествия. Также вместе с ними в машине находилась девушка, она была доставлена в один из местных госпиталей с многочисленными травмами.

В октябре 2023 года Киптум пробежал Чикагский марафон за 2 часа 35 секунд, превысив рекорд соотечественника Элиода Кипчоге на 34 секунды.

Киптум должен был выступить в составе сборной Кении на Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.