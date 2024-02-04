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4 февраля, 12:20

Шубенков начнет выступления в 2024 году в конце мая на командном чемпионате России в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что командный чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет с 21 по 22 мая в Сочи, станет для него первым турниром в 2024 году.

«Я открою сезон, как обычно, командным чемпионатом России, который пройдет в Сочи. Ориентир по сезону — это олимпийский норматив, нужно стремиться бежать 13,27 секунды и даже еще быстрее. Тренировки идут одна за одной, это великая рутина, без которой невозможно добиться результата. Никаких проблем со здоровьем, форма набирается. Думаю, что к лету будет на что посмотреть. Сейчас полностью восстановился. Пластину из ключицы вытаскивать не собираюсь, она мне не мешает», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

22 июня 2013 года 32-летний спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце месяца Шубенкову была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

Источник: https://tass.ru/sport/19895375
Сергей Шубенков
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