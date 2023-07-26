Шубенков планирует выступить на чемпионате России в Челябинске

Российский легкоатлет Сергей Шубенков планирует выступить на чемпионате России в Челябинске.

«Вчера вечером после тренировки мы приняли решение попробовать выступить на чемпионате России в Челябинске. Затем Шубенков планирует участвовать в финале «Королевы российского спорта» в Екатеринбурге», — приводит ТАСС слова личного тренера спортсмена Сергея Клевцова.

22 июня 32-летний спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце месяца Шубенкову была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

Шубенков выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду чемпионатов мира, трижды побеждал в финалах Бриллиантовой лиги, два раза — на летних чемпионатах Европы.