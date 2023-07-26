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Сегодня, 14:56

Ласицкене вошла в заявку на чемпионат России в Челябинске

Виталий Косик
Корреспондент
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Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер подмосковной команды по легкой атлетике Евгений Шармин заявил, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене вошла в заявку сборной Московской области на чемпионат России.

На данный момент спортсменка восстанавливается после травмы.

«Мы включили Марию в заявку сборной МО на чемпионат России в Челябинске. Но это включение не означает, что спортсменка гарантированно выйдет на старт», — приводит слова Шармина ТАСС.

30-летняя Ласицкене 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи заняла второе место. После окончания соревнований спортсменка сообщила, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник. Она допустила, что может не вернуться к международным соревнованиям.

Ранее тренер Ласицкене рассказал, что спортсменка может пропустить остаток сезона.

Он отметил, что шанс на участие Ласицкене в чемпионате России, который пройдет 3-6 августа в Челябинске, еще есть.

В этом сезоне спортсменка участвовала только в одном старте — командном чемпионате России в Сочи в конце мая.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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