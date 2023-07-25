El Digital Sur: Исинбаева зарегистрирована на Тенерифе и владеет там домом

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева владеет недвижимостью на острове Тенерифе (Испания), сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на El Digital Sur.

По данным источника, легкоатлетка зарегистрирована в муниципалитете Арона и владеет там домом в жилом комплексе. Площадь недвижимости составляет около 200 квадратных метров. Помимо этого, Исинбаевой принадлежит жилье в Кальяо Сальвахе и автомобиль, зарегистрированный на имя супруга — бывшего метателя копья Никиту Петинова.

Сообщается, что спортсменка зарегистрирована в Ароне вместе с мужем и детьми. По данным СМИ, у Исинбаевой также есть регистрация и идентификационный номер, который присваивается иностранцам, связанным с Испанией экономическими или социальными интересами.

Ранее Исинбаева написала, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».