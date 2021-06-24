Шубенков объявил бойкот «Матч ТВ»

Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков заявил, что не будет общаться с «Матч ТВ». Причина — на сайте организации до сих пор висит новость, будто он употреблял фуросемид. Это, на самом деле, не так.

«Не буду общаться, как минимум, до тех пор, пока они не уберут новость про фуросемид, — заявил Шубенков «СЭ». — Я и сам говорил, что это неправда, уже и официальное решение известно. А утром захожу к ним на сайт — до сих пор висит. Ну, как так? Это, по меньшей мере, некрасиво».