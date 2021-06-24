Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Шубенков объявил бойкот «Матч ТВ»

20:47
Теги:

Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков заявил, что не будет общаться с «Матч ТВ». Причина — на сайте организации до сих пор висит новость, будто он употреблял фуросемид. Это, на самом деле, не так.

«Не буду общаться, как минимум, до тех пор, пока они не уберут новость про фуросемид, — заявил Шубенков «СЭ». — Я и сам говорил, что это неправда, уже и официальное решение известно. А утром захожу к ним на сайт — до сих пор висит. Ну, как так? Это, по меньшей мере, некрасиво».

Читайте также

Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро
Рекорд Роналду и дубль Бензема позволили Португалии и Франции сыграть вничью
Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу
Что будет, если есть кабачки каждый день?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора
vs
1
Офсайд