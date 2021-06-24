Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 метров с барьерами
24 июня 2021, 20:35
Сергей Шубенков стал победителем чемпионата России в беге на 110 метров с барьерами. На турнире, проходящем в Чебоксарах, он преодолел дистанцию за 13,37 секунды.
Второе место занял Константин Шабанов (13,9 секунды), а замкнул тройку лучших — его брат Филипп Шабанов (13,96 секунды).
Напомним, 22 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.
5 мая он подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.
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